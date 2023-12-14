T.C.BAKIRKÖY16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/449

MİRASÇI : LILIYA LENUROVNA FILATOVA (TCKN:41548475738)

Davacı Nuray Engin ile Davalı Bakırköy Nüfus Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;

Eldeki dosyada her ne kadar mahkememizce duruşmanın 17/11/2023 günü, saat 10:10'a bırakılmasına karar verilmiş ise de; Mahkememizin duruşma defteri yoğunluğu gözetilerek, dosyanın sürüncemede kalmaması ve usul ekonomisi ilkesi gereği duruşma gün ve saatinin 26/01/2024 günü, saat 09:35'te yapılmasına karar verilmiştir.

Güncel tebliğe yarar adres tespit edilemediği, sistemde kayıtlı adresinde yapılan adres araştırmasında şahsa ulaşılamadığının belirtildiği, tebligat yapılamadığı ve yeni bir adresi de tespit edilemediği anlaşılmakla; mirasçılık hakları etkilenebileceğinden, Mirasçı LILIYA LENUROVNA FILATOVA (TCKN:41548475738)'ya ara karar evrakının ilanen tebligatına karar verilmiş olup, mahkememizce belirlenen 26/01/2024 günü, saat 09:35'te duruşmaya gelmesi, duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği LILIYA LENUROVNA FILATOVA'ya ara karar evrakının tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01950475

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