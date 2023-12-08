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AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 08 Aralık 2023, 07:08
Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 08 Aralık 2023, 07:08

AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/712 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Konya İli Akşehir İlçesi Karahüyük Mahallesi

ADA NO : 121

PARSEL NO : 32

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 8.87 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Kadir ÇALIŞKAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/712 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01945773

#ilan.gov.tr

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