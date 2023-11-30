İLAN

T.C. SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/256 Esas

DAVALI : TSIALA SATIROĞLU- Otarı ve Tsaburu kızı, 15/02/1966 doğumlu,

Davacı Şükrü Kaya Satıroğlu'nun aleyhinize çekişmeli boşanma davası açtığı bu nedenle mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından ve yurt dışı istinabe evrakından bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dilekçesinde özetle; davalı ile 15/05/2015 tarihinde evlendiklerini, evliliklerinin devam ederken davalının babasının rahatsızlığını bahane ederek Gürcistan'a ailesinin yanına gittiğini, davalının dön çağrılarına olumlu yanıt vermediğini, davalının kötü niyetli olduğunu, bu nedenle boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İlan metninin yayımlanmasından itibaren 7 günlük süre içerisinde tebliğin yapılmış sayılacağı, HMK 127. Maddesi uyarınca; Dava dilekçesine karşı iki haftalık yasal kesin süre içerisinde cevap dilekçesi verme sürenizin bulunduğu, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız tebliğ ile ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01941152

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