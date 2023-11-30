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T.C. İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/1518 Esas23/11/2023 Konu : Basın ilanıİ L A N
FADİME BÜYÜKKABAKCI ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AHMET BÜYÜKKABAKCI'nın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 23/11/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 61261439282
ADI SOYADI : AHMET BÜYÜKKABAKCI
BABA ADI : ABDÜLBAKİ
ANA ADI : ALİME NACİYE
DOĞUM TARİHİ : 05/11/1960
DOĞUM YERİ : ERMENEK
Basın No: ILN01941247
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