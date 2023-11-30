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BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 00:02 Güncelleme 30 Kasım 2023, 07:09
Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 30 Kasım 2023, 07:09

T.C.

BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Batman İli Merkez İlçesinde parseli ve kamulaştırılacak alanı aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen taşınmazlar için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 28/02/2024 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK'nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonra iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.21/11/2023

ESAS NO DAVALI DAVALI DAVALI MEVKİ VE MİKTAR
2023/518 1-Abdullah Vural

2-Abdulmecit Özdemir

3-Agit Feryat Demirer

4-Aydil Nalan Borak

5-Aysel Özdemir

6-Ayzen Demirer

7-Bedia Gümüş

8-Bengi Demirer

9-Bilal Servan Önem

10-Burhan Yılmaz

11-Cengiz Özdemir

12-Ekrem Özdemir

13-Emin Nuhat Ramanlı

14-Esen Aydiş

15-Fahriye Dursun

16-Fatım Cuma

17-Fazilet Direkçi

18-Ferhat Ramanlı

19-Ferzuhat Demirer

20-Fikret Özdemir

 21-Halime Özdemir

22-Hamdiye Demir

23-Haver Demirer

24-Hayem Demirer

25-Hikmet Taylan

26-Hilmi Demirer

27-Hülya Kılıç

28-Hüner Demirer

29-ibrahim Ramanlı

30-Kenan Yılmaz

31-Mahmut Özdemir

32-Makbule Ramanlı

33-Mehbat Borak

34-Mithat Özdemir

35-Nafiye Karahan

36-Nurhan Haşimoğlu

37-Orhan Yılmaz

38-Perihan Demirer

39-Saide Hasret Ramanlı

40-Sebahat Özdemir

 41-Sedat Vural

42-Seher Başırer

43-Selçuk Vural

44-Serdar Ramanlı

45-Sehat Ramanlı

46-Sertip Demirer

47-Server Vural

48-Servet Erpolat

49-Servet Özdemir

50-Sibel Vural Öztemel

51-Süleyman Özdemir

52-Şehmus Özdemir

53-Şehnaz Ramanlı

54-Şirin Demirer

55-Şöhret Kaya

56-Şükriye Demir

57-Zozan Al

 Batman Merkez

Şikeftan Köyü 539 Parsel 19.507,94 m²

2023/520 1-Abdullah Vural

2-Abdulmecit Özdemir

3-Agit Feryat Demirer

4-Aydil Nalan Borak

5-Aysel Özdemir

6-Ayzen Demirer

7-Bedia Gümüş

8-Bedriye Ramanlı

9-Bengi Demirer

10-Burhan Ramanlı

11-Burhan Yılmaz

12-Cengiz Özdemir

13-Ekrem Özdemir

14-Emin Nuhat Ramanlı

15-Esen Aydiş

16-Fahriye Dursun

17-Fatım Cuma

18-Fazilet Direkçi

19-Ferhat Ramanlı

20-Ferzuhat Demirer

21-Fikret Özdemir

 22-Halime Özdemir

23-Hamdiye Demir

24-Haver Demirer

25-Hayem Demirer

26-Hikmet Taylan

27-Hilmi Demirer

28-Hülya Kılıç

29-Hüner Demirer

30-İbrahim Ramanlı

31-İbrahim Ramanlı

32-İdris Özdemir

33-Kenan Yılmaz

34-Mahmut Özdemir

35-Makbule Ramanlı

36-Mehbat Borak

37-Melek Kılınç

38-Mithat Özdemir

39-Nafiye Karahan

40-Nurhan Haşimoğlu

41-Orhan Yılmaz

42-Perihan Demirer

 43-Saide Hasret Ramanlı

44-Sebahat Özdemir

45-Sedat Vural

46-Seher Barışer

47-Selçuk Vural

48-Serdar Ramanlı

49-Serhat Ramanlı

50-Sertip Demirer

51-Server Vural

52-Servet Erpolat

53-Servet Özdemir

54-Sibel Vural Öztemel

55-Süleyman Özdemir

56-Şehmus Özdemir

57-Şehnaz Ramanlı

58-Şirin Demirer

59-Şükriye Demir

60-Zozan Al

 Batman Merkez

Şikeftan Köyü 625 Parsel 81,00 m²

2023/522 1-Abdullah Vural

2-Abdulmecit Özdemir

3-Agit Feryat Demirer

4-Aydil Nalan Borak

5-Aysel Özdemir

6-Ayzen Demirer

7-Bedia Gümüş

8-Bengi Demirer

9-Burhan Ramanlı

10-Burhan Yılmaz

11-Cengiz Özdemir

12-Ekrem Özdemir

13-Emin Nuhat Ramanlı

14-Esen Aydiş

15-Fahriye Dursun

16-Fatım Cuma

17-Faysal Özdemir

18-Fazilet Direkçi

19-Ferhat Ramanlı

20-Ferzuhat Demirer

21-Fikret Özdemir

 22-Halime Özdemir

23-Hamdiye Demir

24-Haver Demirer

25-Hayem Demirer

26-Hikmet Taylan

27-Hilmi Demirer

28-Hülya Kılıç

29-Hüner Demirer

30-İbrahim Özdemir

31-İbrahim Ramanlı

32-İdris Özdemir

33-Kenan Yılmaz

34-Mahmut Özdemir

35-Makbule Ramanlı

36-Mehbat Borak

37-Mithat Özdemir

38-Nafiye Karahan

39-Nurhan Haşimoğlu

40-Orhan Yılmaz

41-Perihan Demirer

42-Saide Hasret Ramanlı

 43-Sebahat Özdemir

44-Sedat Vural

45-Seher Başırer

46-Selçuk Vural

47-Serdar Ramanlı

48-Serhat Ramanlı

49-Sertip Demirer

50-Server Vural

51-Servet Erpolat

52-Servet Özdemir

53-Sibel Vural Öztemel

54-Süleyman Özdemir

55-Şehmus Özdemir

56-Şehnaz Ramanlı

57-Şirin Demirer

58-Şükriye Demir

59-Zozan Al

 Batman Merkez

Şikeftan Köyü 627 Parsel 225,00 m²

2023/524 1-Abdullah Vural

2-Abdulmecit Özdemir

3-Agit Feryat Demirer

4-Aydil Nalan Borak

5-Aysel Özdemir

6-Ayzen Demirer

7-Bedia Gümüş

8-Bengi Demirer

9-Burhan Yılmaz

10-Cengiz Özdemir

11-Ekrem Özdemir

12-Emin Nuhat Ramanlı

13-Esen Aydiş

14-Fahriye Dursun

15-Fatım Cuma

16-Fazilet Direkçi

17-Ferhat Ramanlı

18-Ferzuhat Demirer

19-Fikret Özdemir

20-Halime Özdemir

 21-Hamdiye Demir

22-Haver Demirer

23-Hayem Demirer

24-Hikmet Taylan

25-Hilmi Demirer

26-Hülya Kılıç

27-Hüner Demirer

28-İbrahim Özdemir

29-İbrahim Ramanlı

30-Kenan Yılmaz

31-Mahmut Özdemir

32-Makbule Ramanlı

33-Mehbat Borak

34-Mithat Özdemir

35-Nafiye Karahan

36-Nurhan Haşimoğlu

37-Orhan Yılmaz

38-Perihan Demirer

39-Saide Hasret Ramanlı

40-Sebahat Özdemir

 41-Sedat Vural

42-Seher Başırer

43-Selçuk Vural

44-Serdar Ramanlı

45-Serhat Ramanlı

46-Sertip Demirer

47-Server Vural

48-Servet Erpolat

49-Servet Özdemir

50-Sibel Vural Öztemel

51-Süleyman Özdemir

52-Şehmus Özdemir

53-Şehnaz Ramanlı

54-Şirin Demirer

55-Şükriye Demir

56-Zozan Al

 Batman Merkez

Şikeftan Köyü 629 Parsel 25.459,18 m²

2023/526 1-Abdullah Vural

2-Abdulmecit Özdemir

3-Agit Feryat Demirer

4-Aydil Nalan Borak

5-Aysel Özdemir

6-Ayzen Demirer

7-Bedia Gümüş

8-Bedriye Ramanlı

9-Bengi Demirer

10-Burhan Yılmaz

11-Burhan Ramanlı

12-Cengiz Özdemir

13-Ekrem Özdemir

14-Emin Nuhat Ramanlı

15-Esen Aydiş

16-Fahriye Dursun

17-Fatım Cuma

18-Faysal Özdemir

19-Fazilet Direkçi

20-Ferhat Ramanlı

21-Ferzuhat Demirer

22-Fikret Özdemir

 23-Halime Özdemir

24-Hamdiye Demir

25-Haver Demirer

26-Hayem Demirer

27-Hikmet Taylan

28-Hilmi Demirer

29-Hülya Kılıç

30-Hüner Demirer

31-İbrahim Özdemir

32-İbrahim Ramanlı

33-İdris Özdemir

34-Kenan Yılmaz

35-Mahmut Özdemir

36-Makbule Ramanlı

37-Mehbat Borak

38-Melek Kılıç

39-Mithat Özdemir

40-Nafiye Karahan

41-Nurhan Haşimoğlu

42-Orhan Yılmaz

43-Perihan Demirer

44-Saide Hasret Ramanlı

 45-Sebahat Özdemir

46-Sedat Vural

47-Seher Başırer

48-Selçuk Vural

49-Serdar Ramanlı

50-Sehat Ramanlı

51-Sertip Demirer

52-Server Vural

53-Servet Erpolat

54-Servet Özdemir

55-Sibel Vural Öztemel

56-Süleyman Özdemir

57-Şehmus Özdemir

58-Şehnaz Ramanlı

59-Şirin Demirer

60-Şükriye Demir

61-Zozan Al

 Batman Merkez

Şikeftan Köyü 632 Parsel 81,00 m²

2023/528 1-Aydil Nalan Borak

2-Aysel Özdemir

3-Ayzen Demirer

4-Bengi Demirer

5-Burhan Ramanlı

6-Burhan Yılmaz

7-Cengiz Özdemir

8-Ekrem Özdemir

9-Emin Nuhat Ramanlı

10-Esen Aydiş

11-Fatım Cuma

12-Ferhat Ramanlı

13-Ferzuhat Demirer

14-Fikret Bozaslan

15-Fikret Özdemir

 16-Halime Özdemir

17-Haver Demirer

18-Heyam Demirer

19-Hikmet Taylan

20-Hilmi Demirer

21-Hülya Kılıç

22-Hüner Demirer

23-İbrahim Özdemir

24-İbrahim Ramanlı

25-İdris Özdemir

26-Kenan Yılmaz

27-Mahmut Özdemir

28-Makbule Ramanlı

29-Mebahat Özdemir

30-Melek Kılıç

 31-Nafiye Karahan

32-Nurhan Haşimoğlu

33-Orhan Yılmaz

34-Perihan Demirer

35-Saide Hasret Ramanlı

36-Sebahat Özdemir

37-Serdar Ramanlı

38-Serhat Ramanlı

39-Sertip Demirer

40-Servet Erpolat

41-Servet Özdemir

42-Süleyman Özdemir

43-Şirin Demirer

44-Zozan Al

 Batman Merkez

Şikeftan Köyü 617 Parsel 46,30 m²

Basın No: ILN01941668

#ilan.gov.tr

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