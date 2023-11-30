T.C BAKIRKÖY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/719 Esas

DAVALI : LILIYA GÜLEN- 21395213714 TC kimlik nolu

ADRES : Şirinevler Mah. Karaoğlanoğlu Cad. No:16 İç Kapı No:8Bahçelievler/İSTANBUL

DURUŞMA GÜNÜ VE SAATİ : 30/01/2024 - 10:20

Davacı KORKMAZ GÜLEN tarafından aleyhinize açılan davanın yapılan yargılamasında;

Belirlenen gün ve saate geçerli bir özrünüz olmaksızın tahkikat ve sözlü yargılama duruşmasına katılmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya katılmadığınız veya vekille temsil ettirmediğiniz taktirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında karar verileceği ihtar olunur. 22/11/2023

Basın No: ILN01941470

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