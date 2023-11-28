T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/385 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi,
MEVKİİ : Günaltı Mahallesi
ADA NO : 199
PARSEL NO : 8
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.731,86 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : KEMAL ÖZDEMİR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 24/09/2018 tarihli ve 2018/424 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/385 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.07/11/2023
Basın No: ILN01937875
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