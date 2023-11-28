KIRIKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Mahkememizin 2022/29 esas sayılı dosyasında, davacı Mehmet Çavdar tarafından Maliye Hazinesi ve Yahşihan Belediye Başkanlığı aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasından, Kırıkkale ili, Yahşihan İlçesi, Alaaddin Mah.1442 Ada 16 parsel sayılı taşınmazda fen bilirkişisinin aşağıda krokide ek raporunda (A) harfi ile gösterilen 4502.29 m² ile (B) harfi ile gösterilen 15492.32 m² alanın tescili talep edilmekle; davacı adına tescile itirazı olanların veya taşınmaz üzerinde herhangi bir hak talep edenlerin ellerinde ki belgeleri ile birlikte, ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize müracaatları TMK 713/4-5 maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01939811

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