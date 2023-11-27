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KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 00:02 Güncelleme 27 Kasım 2023, 07:22
Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 27 Kasım 2023, 07:22

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

( Mimarsinan Vergi Dairesi Müdürlüğü)
Aşağıda adı - soyadı veya ünvanı yazılı mükelleflere ait ödeme emirleri mükelleflerin en son bilinen adreslerini terketmeleri nedeni ile bila tebliğ iade edilmiştir. 213 Sayılı V.U.K nun 104. - 105. maddeleri gereğince ilan yazısının yayımlandığı tarihi izleyen 15. günü ilan tarihi olarak kabul edilir. İlan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde dairemize müracaat etmeleri veya taahütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerinin bildirilmesi halinde, kendilerine süre ile kayıtlı olmak üzere resmi tebligat yapılacağı; ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Dairemize müracaat etmeyip adreslerini bildirmeyenlere bir ay sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
S.N. Vergi Kimlik No TC Kimlik No Soyad Ad Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı- Ceza Borcu Toplamı Toplam Borç
1 7440510919 99095835468 CRISTIAN - IONUT SAPUNARU MİTHATPAŞA MAH. ERKİLET BLV. No:327 A KOCASİNAN KAYSERİ 01/2020-12/2020 0012 2023071466UFy0000665 2023071314UG70005734 1.848.987,08 1.848.987,08
2 7440510919 99095835468 CRISTIAN - IONUT SAPUNARU MİTHATPAŞA MAH. ERKİLET BLV. No:327 A KOCASİNAN KAYSERİ 01/2020-12/2020 3080 2023071466UFy0000665 2023071314UG70005734 1.848.987,08 1.848.987,08

Basın No: ILN01929390

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