T.C.
ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Aşağıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çubuk Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,
c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d- İşbu ilanın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur
|ESAS NO
|KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
|ADA NO
|PARSEL NO
|VASFI
|DAVALILARIN ADI SOYADI
|TAPU KAYIT MALİKLERİNİN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|2023/895
|ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ OYMİDE MAHALLESİ
|683-691-692-693-717-724
|TARLA
|SIRMA TENGİLİMOĞLU
|SIRMA TENGİLİMOĞLU
|DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Basın No: ILN01939516
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