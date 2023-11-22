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TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 00:06 Güncelleme 22 Kasım 2023, 07:17
Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 22 Kasım 2023, 07:17

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T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/314 Esas

DAVALI : SHIR AQA AZIMI

HMK 147/2 maddesi gereğince belirlenen 18/04/2024 günü saat 11:00'de geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sonra erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği İHTAR ve İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01936404

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