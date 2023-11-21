T.C.ŞEMDİNLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/536 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Hakkari İli Derecik İlçesinde bulunan ve aşağıda taşınmaz bilgileri yazılı olan taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile aşağıda esas numarası belirtilen davaların kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına ilgili bankaya yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.Maddesi gereğince ilan olunur.
|TAŞINMAZ BİLGİLERİ:
|Kamulaştırılan Alan ve Esas Mevki Maliki
|2023/536 Derecik Orta Mahalle 720 ada 204 parsel 28,18 m2 Mirhan SEVİM
|2023/537 Derecik Orta Mahalle 731 ada 2 parsel 516,25 m2
|AYŞE TUNÇ KN:20429009736
|ABDULVAHAP TUNÇ KN:20426009890
|BAHAR TUNÇ KN:20420010076
|BİLAL TUNÇ KN:42907260774
|BÜLENT TUNÇ KN:45325180198
|EMRE TUNÇ KN:66247374212
|EYYUP TUNÇ' KN:20423009954
|HÜSNA TUNÇ KN:34771532170
|İSA TUNÇ KN:15431176682
|LEVENT TUNÇ KN:12518273784
|MUSA TUNÇ KN:24112887564
|NERMİN TUNÇ KN:22330946650
|SÜMEYYA TUNÇ KN:27316780532
|ŞERMİN TUNÇ KN:16223150156
|ŞİMAL TUNÇ KN:20354012276
|YAKUP TUNÇ KN:21013990768
|ZEKİ TUNÇ KN:20411010368
Basın No: ILN01934587
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