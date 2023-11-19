ÇAMLICA İHTİSAS VERGİ DAİRESİ
|ÇAMLICA İHTİSAS VERGİ DAİRESİ
|Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çamlıca İhtisas Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çamlıca İhtisas Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Plaka No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|3170008447
|16808337286
|BURHANETTİN DURMUŞ
|MERKEZ ÇEKMEKÖY MAH. ÇAVUŞBAŞI CAD. Kapı No:68/ Daire No:/1 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
|201805201805
|0015
|0015
|2022110866ELQ0000001
|2022110814
ELQ0000003
|184.491,16
|0,00
|0,00
|184.491,16
|2710406282
|44941711304
|ŞEYHMUS DAŞ
|YALI MAH. TURGUTPAŞA CAD. Kapı No:37 Daire No:1 Tel: KARTAL İSTANBUL
|201806201806
|0015
|0015
|2022110866ELP0000002
|2022110814
ELP0000018
|167.819,88
|0,00
|0,00
|167.819,88
|3170008447
|16808337286
|BURHANETTİN DURMUŞ
|MERKEZ ÇEKMEKÖY MAH. ÇAVUŞBAŞI CAD. Kapı No:68/ Daire No:/1 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
|201806201806
|0015
|0015
|2022110866ELQ0000001
|2022110814
ELQ0000006
|167.819,88
|0,00
|0,00
|167.819,88
|4360048809
|15701346210
|AHMET HALİL GÜNGÖR
|ÇUBUKLU MAH. VATAN CAD. Kapı No:62 Daire No:10 Tel: BEYKOZ İSTANBUL
|201801201812
|4415
|4415
|2022111066ELR0000001
|2022111014
ELR0000013
|60.431,78
|0,00
|0,00
|60.431,78
|3170008447
|16808337286
|BURHANETTİN DURMUŞ
|MERKEZ ÇEKMEKÖY MAH. ÇAVUŞBAŞI CAD. Kapı No:68/ Daire No:/1 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
|201808201808
|0015
|0015
|2022110866ELQ0000001
|2022110814
ELQ0000007
|46.274,60
|0,00
|0,00
|46.274,60
|3170008447
|16808337286
|BURHANETTİN DURMUŞ
|MERKEZ ÇEKMEKÖY MAH. ÇAVUŞBAŞI CAD. Kapı No:68/ Daire No:/1 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
|201805201805
|0015
|0015
|2022110866ELQ0000001
|2022110814
ELQ0000010
|43.679,58
|0,00
|0,00
|43.679,58
|2710406282
|44941711304
|ŞEYHMUS DAŞ
|YALI MAH. TURGUTPAŞA CAD. Kapı No:37 Daire No:1 Tel: KARTAL İSTANBUL
|201806201806
|0015
|0015
|2022110866ELP0000002
|2022110814
ELP0000013
|12.467,18
|0,00
|0,00
|12.467,18
|3170008447
|16808337286
|BURHANETTİN DURMUŞ
|MERKEZ ÇEKMEKÖY MAH. ÇAVUŞBAŞI CAD. Kapı No:68/ Daire No:/1 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
|201806201806
|0015
|0015
|2022110866ELQ0000001
|2022110814
ELQ0000001
|12.467,18
|0,00
|0,00
|12.467,18
Basın No: ILN01934742
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