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ÇAMLICA İHTİSAS VERGİ DAİRESİ

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Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 00:03 Güncelleme 20 Kasım 2023, 10:42
Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 20 Kasım 2023, 10:42

ÇAMLICA İHTİSAS VERGİ DAİRESİ

ÇAMLICA İHTİSAS VERGİ DAİRESİ
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çamlıca İhtisas Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çamlıca İhtisas Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Vergi No TC Kimlik No Plaka No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
3170008447 16808337286 BURHANETTİN DURMUŞ MERKEZ ÇEKMEKÖY MAH. ÇAVUŞBAŞI CAD. Kapı No:68/ Daire No:/1 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201805201805 0015 0015 2022110866ELQ0000001 2022110814

ELQ0000003

 184.491,16 0,00 0,00 184.491,16
2710406282 44941711304 ŞEYHMUS DAŞ YALI MAH. TURGUTPAŞA CAD. Kapı No:37 Daire No:1 Tel: KARTAL İSTANBUL 201806201806 0015 0015 2022110866ELP0000002 2022110814

ELP0000018

 167.819,88 0,00 0,00 167.819,88
3170008447 16808337286 BURHANETTİN DURMUŞ MERKEZ ÇEKMEKÖY MAH. ÇAVUŞBAŞI CAD. Kapı No:68/ Daire No:/1 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201806201806 0015 0015 2022110866ELQ0000001 2022110814

ELQ0000006

 167.819,88 0,00 0,00 167.819,88
4360048809 15701346210 AHMET HALİL GÜNGÖR ÇUBUKLU MAH. VATAN CAD. Kapı No:62 Daire No:10 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 201801201812 4415 4415 2022111066ELR0000001 2022111014

ELR0000013

 60.431,78 0,00 0,00 60.431,78
3170008447 16808337286 BURHANETTİN DURMUŞ MERKEZ ÇEKMEKÖY MAH. ÇAVUŞBAŞI CAD. Kapı No:68/ Daire No:/1 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201808201808 0015 0015 2022110866ELQ0000001 2022110814

ELQ0000007

 46.274,60 0,00 0,00 46.274,60
3170008447 16808337286 BURHANETTİN DURMUŞ MERKEZ ÇEKMEKÖY MAH. ÇAVUŞBAŞI CAD. Kapı No:68/ Daire No:/1 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201805201805 0015 0015 2022110866ELQ0000001 2022110814

ELQ0000010

 43.679,58 0,00 0,00 43.679,58
2710406282 44941711304 ŞEYHMUS DAŞ YALI MAH. TURGUTPAŞA CAD. Kapı No:37 Daire No:1 Tel: KARTAL İSTANBUL 201806201806 0015 0015 2022110866ELP0000002 2022110814

ELP0000013

 12.467,18 0,00 0,00 12.467,18
3170008447 16808337286 BURHANETTİN DURMUŞ MERKEZ ÇEKMEKÖY MAH. ÇAVUŞBAŞI CAD. Kapı No:68/ Daire No:/1 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201806201806 0015 0015 2022110866ELQ0000001 2022110814

ELQ0000001

 12.467,18 0,00 0,00 12.467,18

Basın No: ILN01934742

#ilan.gov.tr

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