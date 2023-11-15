|ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMİRLERİNİN İLANI
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Toplam Borç
|4890290172
|11500174672
|ALTAY KAAN KAHYAOĞLU
|HURMA MAH. 249 SK. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: KONYAALTI ANTALYA
|201212201212
|0015
|3080
|2023081066Jok0000002
|1.377.835,89
|BU İLAN 1 SATIRDAN OLUŞMAKTADIR.
| 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 105 VE 106 MADDELERİNDE GEÇEN AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR İHTAR OLUNUR.
İLAN TARİHİNDEN BAŞLAYARAK BİR AY İÇİNDE İLANI YAPAN MAKAMA BİZZAT VEYA BİLVEKALE MÜRACAAT ETMELERİ VE YAHUT TAAHHÜTLÜ MEKTUP VEYA TELGRAFLA AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMELERİ HALİNDE KENDİLERİNE SÜRE İLE KAYITLI RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI, İLAN TARİHİNDEN BAŞLAYARAK BİR AY İÇİNDE NE VERGİ DAİRESİNE MÜRACAAT YAPMIŞ VE NE DE ADRESİNİ BİLDİRMİŞ OLANLARA BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI, ÖDEME EMİRLERİNİN TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇİNDE, ANTALYA VERGİ MAHKEMESİ NEZDİNDE DAVA AÇILABİLECEĞİ,
İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN01926433
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