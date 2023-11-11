Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü

Küçükçekmece Tapu Müdürlüğün'den ilanen tebliğ olunur.

(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyte çevrilecektir.)

İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Fatih Mahallesi 1407 ada 8 parsel sayılı taşınmazda A blok 20 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın tam hissesi iştirak halinde NİLGÜN KÜÇÜK : YUSUF KENAN Kızı, FERAY KÜÇÜK : MURAT Kızı, YUSUF KÜÇÜK : MURAT Oğlu, HAKAN KÜÇÜK : MURAT Oğlu, MURATCAN KÜÇÜK : MURAT Oğlu (velisi NATALİA VİERU : PAVEL Kızı) adlarına kayıtlı iken; BAKIRKÖY 50. NOTERLİĞİ'nin 16/11/2020 tarih 13146 sayılı Veraset (Mirasçılık) Belgesine istinaden MURAT KÜÇÜK mirasçıları 5831 Sayılı kanunun 8. Maddesi ile Kadastro Kanunu'na eklenen EK 3. Maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunmuşlardır.

Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçılar bu ilanın yayın tarihinden itibaren yasal süre içersinde Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazı olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanıın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içersinde) Tapu Sicil Müdürlüklerine bildirmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu ilan Türkiye Geneli 50.000 üstü ve Genel-İnternet haber sitesinde yayınlanmak üzere düzenlenmiştir.

Herhangi bir itiraz olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esasına göre mirasçıları adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

Bilgilerinize tebliğ olunur.

Basın No: ILN01928639

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