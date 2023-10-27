T.C. İSTANBUL1. İFLAS DAİRESİ

2021/9 İFLAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/9 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.250.000,00 1 Taşınır 1 Adet 2015 63566 tescil numaralı marka, 2015 63566 tescil numaral Seri Numaralı2015 63566 tescil ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2023 - 10:08 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 10:08 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 10:08

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 750.000,00 1 Taşınır 1 Adet 2007 60832 tescil numaralı marka, 2007 60832 tescil nolu Seri Numaralı2007 60832 tescil num ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2023 - 10:18 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 10:18 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 10:18

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 750.000,00 1 Taşınır 1 Adet 2015 09528 tescil numaralı marka, 2015 09528 tescil numaral Seri Numaralı2015 09528 tescil ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2023 - 10:29 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 10:29 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 10:29

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 500.000,00 1 Taşınır 1 Adet 2007 60834 tescil numaralı, 2007 60834 tescil nolu Seri Numaralı2007 60834 tescil numaralı ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2023 - 10:41 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 10:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 10:41 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 10:41

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 500.000,00 1 Taşınır 1 Adet 2010 09061 tescil numaralı marka, 2010 09061 tescil numaral Seri Numaralı2010 09061 tescil ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2023 - 10:52 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 10:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 10:52 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 10:52

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 250.000,00 1 Taşınır 1 Adet 2007 60831 tescil numaralı marka, 2007 60831 tescil numa Seri Numaralı2007 60831 tescil num ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2023 - 11:03 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 11:03 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 11:03

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 250.000,00 1 Taşınır 1 Adet 2010 16080 tescil numaralı marka, 201016080 tescil numaralı Seri Numaralı2010 16080 tescil ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2023 - 11:14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 11:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 11:14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 11:14

25/10/2023 (İİK m.114/4)