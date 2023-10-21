SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup,yukarıda Adı Soyadı veya Ünvanı yazılı mükellefler adına salınan Vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler,2 nolu ihbarnameler(bildirimler)ile Amme alacağını süresinde ödemeyen mükellefler adına düzenlenen Ödeme Emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilememiş olup ,213 Sayılı V.U.K. nun 103-106'ncı maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi'ne bizzat veya vekilinin müracaatta bulunmaları ya da taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı ,bir ayın sonunda müracatı bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.