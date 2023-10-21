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SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 00:05 Güncelleme 21 Ekim 2023, 07:48
Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 00:00 Güncelleme 21 Ekim 2023, 07:48

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALİ FUAT CEBESOY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMİRLERİ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ
Vergi No TC Kimlik No Plaka No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Nevi Ana Takip Dosya No Miktar
0130635215 54382358884 NECDET AKARSU TEKETABAN X Kapı No:X Daire No:X Tel: 54430 KARAPÜRÇEK SAKARYA 04/2018-04/2018 0003 2023021566agw0000002 11.308,95 TL
0200524834 26828373942 SAMET AKDAŞ FERHATPAŞA MAH. RIZA ÖZDEN SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: ÇATALCA İSTANBUL 01/2018-12/2018 9121 2022010666agw0000014 507.454,00 TL
0470558461 54952339268 DİLARA AL İSTİKLAL MAH. 407. SK. Kapı No:42 Daire No:A3 Tel: SERDİVAN SAKARYA 01/2018-12/2018 4410 2023020166agw0000009 25.796,42 TL
1680495086 ÜMIT BILLOR WOW HOTEL İST.DÜNYA TİC.MRK. Kapı No:1 Daire No: Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 12/2017-12/2017 0003 2020022066agx0000003 1.301.490,70 TL
3220454521 DÜNYA ŞAHİN ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. YENİGÜN M. SAKARYA C.KAT/3 Kapı No:17 Daire No:7 Tel: ADAPAZARI SAKARYA 05/2012-05/2012 0015 2018031666agz0000188 44.143,06 TL
7980055180 25900918880 Ö.FARUK ŞAMDANCI ORTA MAH. PAZAR GEÇİDİ SK. Kapı No:24 Daire No:3 Tel: ADAPAZARI SAKARYA 07/2018-09/2018 0003 2023021666ah30000002 11.551,60 TL
9220933415 ASLAN VAKHABOV GÖZTEPE MAH. YEŞİLBAHAR SK. HIKMET BEY Kapı No:1 Daire No:5 Tel:5321383886 KADIKÖY İSTANBUL 12/2016-12/2016 4310 2023012666ah50000015 16.053,64 TL
9620477792 30524449146 GÜLTEKİN YILDIZ SAPAN BAĞLARI MAH. EŞİK SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 11/2014-11/2014 3074 2019121266ah50000003 177.616,39 TL
9810459690 13203020348 ABDURAHMAN YOKARIBAŞ NUSRETTİN MAH. PERKKAYA SK. Kapı No:1 Daire No:2 Tel: MERKEZ DÜZCE 07/2018-072018 0003 2023080466ah50000007 12.479,53 TL
Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup,yukarıda Adı Soyadı veya Ünvanı yazılı mükellefler adına salınan Vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler,2 nolu ihbarnameler(bildirimler)ile Amme alacağını süresinde ödemeyen mükellefler adına düzenlenen Ödeme Emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilememiş olup ,213 Sayılı V.U.K. nun 103-106'ncı maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi'ne bizzat veya vekilinin müracaatta bulunmaları ya da taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı ,bir ayın sonunda müracatı bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN01912780

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