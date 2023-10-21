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SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALİ FUAT CEBESOY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMİRLERİ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Plaka No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Nevi
|Ana Takip Dosya No
|Miktar
|0130635215
|54382358884
|NECDET AKARSU
|TEKETABAN X Kapı No:X Daire No:X Tel: 54430 KARAPÜRÇEK SAKARYA
|04/2018-04/2018
|0003
|2023021566agw0000002
|11.308,95 TL
|0200524834
|26828373942
|SAMET AKDAŞ
|FERHATPAŞA MAH. RIZA ÖZDEN SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: ÇATALCA İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|9121
|2022010666agw0000014
|507.454,00 TL
|0470558461
|54952339268
|DİLARA AL
|İSTİKLAL MAH. 407. SK. Kapı No:42 Daire No:A3 Tel: SERDİVAN SAKARYA
|01/2018-12/2018
|4410
|2023020166agw0000009
|25.796,42 TL
|1680495086
|ÜMIT BILLOR
|WOW HOTEL İST.DÜNYA TİC.MRK. Kapı No:1 Daire No: Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|12/2017-12/2017
|0003
|2020022066agx0000003
|1.301.490,70 TL
|3220454521
|DÜNYA ŞAHİN ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
|YENİGÜN M. SAKARYA C.KAT/3 Kapı No:17 Daire No:7 Tel: ADAPAZARI SAKARYA
|05/2012-05/2012
|0015
|2018031666agz0000188
|44.143,06 TL
|7980055180
|25900918880
|Ö.FARUK ŞAMDANCI
|ORTA MAH. PAZAR GEÇİDİ SK. Kapı No:24 Daire No:3 Tel: ADAPAZARI SAKARYA
|07/2018-09/2018
|0003
|2023021666ah30000002
|11.551,60 TL
|9220933415
|ASLAN VAKHABOV
|GÖZTEPE MAH. YEŞİLBAHAR SK. HIKMET BEY Kapı No:1 Daire No:5 Tel:5321383886 KADIKÖY İSTANBUL
|12/2016-12/2016
|4310
|2023012666ah50000015
|16.053,64 TL
|9620477792
|30524449146
|GÜLTEKİN YILDIZ
|SAPAN BAĞLARI MAH. EŞİK SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL
|11/2014-11/2014
|3074
|2019121266ah50000003
|177.616,39 TL
|9810459690
|13203020348
|ABDURAHMAN YOKARIBAŞ
|NUSRETTİN MAH. PERKKAYA SK. Kapı No:1 Daire No:2 Tel: MERKEZ DÜZCE
|07/2018-072018
|0003
|2023080466ah50000007
|12.479,53 TL
|Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup,yukarıda Adı Soyadı veya Ünvanı yazılı mükellefler adına salınan Vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler,2 nolu ihbarnameler(bildirimler)ile Amme alacağını süresinde ödemeyen mükellefler adına düzenlenen Ödeme Emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilememiş olup ,213 Sayılı V.U.K. nun 103-106'ncı maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi'ne bizzat veya vekilinin müracaatta bulunmaları ya da taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı ,bir ayın sonunda müracatı bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN01912780
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