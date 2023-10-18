T.C. ANKARA 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN ESAS NO : 2022/15

DAVALILAR : ATİSAL İNŞAAT GIDA TEMİZLİK OTOMOTİV EMLAK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Macun Mahallesi, Batı Bulvarı, Atb İş Merkezi 1/70 Yenimahalle Yenimahalle/ ANKARA

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından, davalılar aleyhine açılmış bulunan kurum zararından kaynaklı alacak davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince davalı Temaktürk İnşaat Turizm Taahhüt Anonim Şirketine tebligat yapılamadığından ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkiline bağlı Alaşehir Ul. Er. Eğ. Mer Eğ. Alay Komutanlığının Hazır Yemek Hizmet Alımı işleri ihalesinin davalılara verildiğini, davalı şirketlerde çalışan dava dışı işçi Hüseyin Bayındır'ın işçilik alacaklarının tahsili amacıyla dava açıldığını, dava dışı işçinin işçilik alacaklarından davalı şirketlerin sorumlu olmasına rağmen müvekkili tarafından ödeme yapıldığını, işçilerin alacaklarından davalı şirketlerin sorumlu olduğunu, yapılan 34.636,06 TL ödeme nedeniyle kurum zararı oluştuğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 34.636,06 TL nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Duruşma Günü: 17/01/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01911172

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