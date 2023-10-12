T.C.

SİNOP SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2009/671 Esas

KARAR NO : 2023/396

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; davalı Hakkı ve Rabia oğlu, 06/05/1963 doğumlu Güngör AVCI'nın adresine ulaşılamadığından, gerekçeli karar ve 05/06/2023 tarihli ek kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Gerekçeli karar:

"1- Dava konusu Sinop İli, Merkez ilçesi, Tıngıroğlu Köyü, 339- 397-369-406 parsel sayılı taşınmazların üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

Satışın umuma açık arttırma yoluyla yapılmasına,

Satış bedelinden yargılama giderleri çıkartıldıktan sonra arta kalan paranın, tapu kaydı ile veraset ilamlarındaki hisseleri oranında taraflara dağıtılmasına,

2-Satışın Sinop Satış Memurluğu tarafından yapılmasına,

3-Satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında harcın tapu kaydı ve veraset ilamlarındaki paylar oranında taraflardan tahsili ile Hazineye gelir kaydına,

4-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 8.900,00 TL vekalet ücretinin taraflardan hisseleri oranında tahsiline, (davacının kendi üzerine düşen payların mahsup edilmesine)

5-Davalı Fatih Kabakoğlu, Savaş Tabakoğlu, Serpil Öztürk, Sevgi Baş, Zafer Tabakoğlu kendilerini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 8.900,00 TL vekalet ücretinin taraflardan hisseleri oranında tahsiline, (davalıların kendi üzerlerine düşen payların mahsup edilmesine)

6-Davacı tarafından gider avansı olarak yatırılan ve harcanan 1.868,69 TL ile 129,20 TL keşif harcının toplamından ibaret 1.997,89 TL yargılama giderinin taraflardan hisseleri oranında tahsil edilerek davacıya verilmesine (davacının kendi üzerine düşen payın mahsup edilmesine)

7- Gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair; davacı vekillerinin, davalı vekili ve davalının yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi.27/03/2023''

Ek Karar:

1-TALEBİN KABULÜ İLE;

Sinop Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 27/03/2023 tarih 2009/671 E. 2023/396 K. Sayılı kararına

"Sinop İli, Merkez ilçesi, Tıngıroğlu Köyü, 339 parsel sayılı taşınmazın satış parasının; %37,024409 hissesinin tapu maliklerinden Cafer Avcı'ya ödenmesi, geriye kalan hisselerin ise tapunun maliklerine tapudaki ve mirasçılık belgelerindeki hisseleri oranında paylaştırılarak verilmesine"

Şeklinde 8 numaralı hüküm fıkrasının eklenmesi suretiyle HMK'nın 305/a maddesi gereğince HÜKMÜN TAMAMLANMASINA,

2-Kararın taraflara tebliğine,

Dair; davacı vekilinin, davalı ve davalı vekilinin yüzlerine karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.05/06/2023"

İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalı Güngör AVCI'ya tebliğ edilmiş sayılacağı, ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01908300

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