İ L A N
T.C. TOKAT SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/775 Esas04/07/2023
Konu : gaiplik ilanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen CEMALETTİN ALPAY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04/07/2023 GAİP TC KİMLİK NO : 45046313578
ADI SOYADI : CEMALETTİN ALPAY
BABA ADI : OSMAN
ANA ADI : NAZİLE
DOĞUM TARİHİ : 05/07/1971
DOĞUM YERİ : TOKAT
İKAMETGAH ADRESİ : Camiikebir Mah. Sulusokak Cad. No:108Tokat Merkez/ TOKAT
Basın No: ILN01875432
#ilan.gov.tr