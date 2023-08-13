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TOKAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 00:01 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 00:06

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T.C. TOKAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/775 Esas04/07/2023

Konu : gaiplik ilanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen CEMALETTİN ALPAY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04/07/2023 GAİP TC KİMLİK NO : 45046313578

ADI SOYADI : CEMALETTİN ALPAY

BABA ADI : OSMAN

ANA ADI : NAZİLE

DOĞUM TARİHİ : 05/07/1971

DOĞUM YERİ : TOKAT

İKAMETGAH ADRESİ : Camiikebir Mah. Sulusokak Cad. No:108Tokat Merkez/ TOKAT

Basın No: ILN01875432

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