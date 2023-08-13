T.C. BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/169 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Tahtacı Mahallesi,

MEVKİİ : Değirmenönü

PAFTA NO :

ADA NO : 106

PARSEL NO : 2

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 10.342,00 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Müteveffa Halil İbrahim Öztoprak, Müteveffa Mehmet Öztoprak, Ali Öztoprak, Bahar Yaşar,Bircan Kızıl,Gülfer Filiz, Günay Kurt, Hasan Özkoprak,Hüseyin Öztoprak, Meryem Şimşek,Sabır Öztoprak,Selver Öztoprak,Sevgi Kalabas, Zübeyde Yatır

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/169 Esas sayısında dava açılmıştır.

2-Malik ve ilgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşıidari yargıda iptal, Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

3-Husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüneyöneltilmesi gerektiği,

4-Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

5-Davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

6-Davanın duruşmasının26/09/2023 tarihinde saat09,40'deyapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Yasa İle Değişik 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/07/2023

Basın No: ILN01875840

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