İLAN
İZMİR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/64 Tereke
KARAR NO : 2022/15
DAVACI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
VEKİLLERİ : Av. CİHAN KAVLAK - [16613-16853-45944] UETS
Av. NURCAN KARAAĞAÇ - Milli Kütüphane Cad. Ssk Konak Rant Tesisleri A/3 Blok No:16Konak/ İZMİR
MİRASÇILAR : SERAP TOPALOĞLU - 43540476294 -Poligon Mah. 123/1 Sk. No:22 İç Kapı No:10Karabağlar / İZMİR
SEVAL SAVUR - 22114793852 -
ZAFER BÜYÜKYÜKSEL - 23888013092 -Şükrüpaşa Mah. Mehmet Atabay Cad. No:5 İç Kapı No:2Edirne Merkez/ EDİRNE
Mahkememizde görülmekte bulunan Tereke (Tespit İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davacı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın terekenin tespiti talebinde bulunamayacağı anlaşılmış olup, dava şartlarından olan aktif husumet ehliyeti yokluğundan HMK'nın 114/(1)-d ve 115/(2).maddeleri gereğince REDDİNE karar verilmiş olup;
İşbu kararın davacı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı vekili Av. Cihan Kavlak Tarafından mahkememize gönderilen 22/11/2022 tarihinde istinaf edildiğine ilişkin istinaf dilekçesinin ve mahkememiz kararının daha önce MİRASÇI SEVAL SAVUR - METİN OKTAY MAH. DÜNDAR APT. DAİRE:1 KAT:1 HIFZISIHHA İZMİR adresinde oturan Seval Savur'a (22......385 T.C. Numaralı)
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/06/2023
Basın No: ILN01874490
#ilan.gov.tr