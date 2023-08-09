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İZMİR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/64 Tereke

KARAR NO : 2022/15

DAVACI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

VEKİLLERİ : Av. CİHAN KAVLAK - [16613-16853-45944] UETS

Av. NURCAN KARAAĞAÇ - Milli Kütüphane Cad. Ssk Konak Rant Tesisleri A/3 Blok No:16Konak/ İZMİR

MİRASÇILAR : SERAP TOPALOĞLU - 43540476294 -Poligon Mah. 123/1 Sk. No:22 İç Kapı No:10Karabağlar / İZMİR

SEVAL SAVUR - 22114793852 -

ZAFER BÜYÜKYÜKSEL - 23888013092 -Şükrüpaşa Mah. Mehmet Atabay Cad. No:5 İç Kapı No:2Edirne Merkez/ EDİRNE

Mahkememizde görülmekte bulunan Tereke (Tespit İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın terekenin tespiti talebinde bulunamayacağı anlaşılmış olup, dava şartlarından olan aktif husumet ehliyeti yokluğundan HMK'nın 114/(1)-d ve 115/(2).maddeleri gereğince REDDİNE karar verilmiş olup;

İşbu kararın davacı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı vekili Av. Cihan Kavlak Tarafından mahkememize gönderilen 22/11/2022 tarihinde istinaf edildiğine ilişkin istinaf dilekçesinin ve mahkememiz kararının daha önce MİRASÇI SEVAL SAVUR - METİN OKTAY MAH. DÜNDAR APT. DAİRE:1 KAT:1 HIFZISIHHA İZMİR adresinde oturan Seval Savur'a (22......385 T.C. Numaralı)

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/06/2023

Basın No: ILN01874490

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