T.C.

DİNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda taşınmaz bilgileri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar hakkında TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesine göre bedel tespiti ile tescil davası açılmıştır. Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince Mahkememizce yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan işbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmesi gerektiği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazda aşağıda belirtilen miktardaki alanda daimi irtifak hakkının TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lehine tapuya tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin maliklerin hissesi oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Dinar/Afyonkarahisar Şubesine yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ/işbu ilan tarihinden itibaren itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları, ilgililerine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 Kanun ile değişik 10. maddesi gereğince ilân olunur.

SIRA İL İLÇE MAH/KÖY ADA PARSEL ESAS NO MALİK Kamulaştırılacak Toplam İrtifak Alanı Kamulaştırılacak Toplam Mülkiyet Alanı 1 Afyon Dinar Karabedir 0 223 2022/503 Mahmut kızı Ayşe Güçlü 299,97 m² 0m² " " " " " " Nuri kızı Rukiye Kırtaş " " " " " " " " Nuri oğlu Hasan Güçlü " " " " " " " " Nuri oğlu Muhammet Güçlü " " " " " " " " Nuri kızı Akile Arısoy " " " " " " " " Nuri oğlu Mahmut Güçlü " " " " " " " " Nuri oğlu Gülhan Kırtaş " " 2 Afyon Dinar Bağcılar " 654 2022/507 Yusuf oğlu Mustafa Battal 813,36 m² 0 m² " " " " " " İbrahim kızı Songül Salman " " " " " " " " Ali kızı İnci Kayalar " " " " " " " " Ali kızı Nadiye Oğuz " " " " " " " " Ali Kızı Nur Çiçekdemir " " " " " " " " Ali oğlu Nail Salman " " 3 Afyon Dinar Çürüklü " 460 2022/523 Ali oğlu Ahmet Kılıçaslan 507,09 m² 0 m² " " " " " " Ali oğlu Nihat Kılıçaslan " " " " " " " " Ali oğlu Burhan Kılıçaslan " " " " " " " " Ali oğlu Necla Kılıçkaya " " " " " " " " Ali oğlu Fikriye Cengiz " " " " " " " " Feyzi oğlu Sezayi Kılıçaslan " " " " " " " " Feyzi kızı Azime Öztürk " " " " " " " " Feyzi kızı Güzide Toklu " " " " " " " " Feyzi kızı Nuran Cengiz " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Basın No: ILN01870607

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