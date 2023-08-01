T.C.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZLAR

Trabzon İli, Ortahisar İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı DİK'nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek satılacaktır. İhale, 16.08.2023 tarihinde ve tabloda belirtilen saatlerde Gülbaharhatun Mahallesi, Kahramanmaraş Caddesi, No:159 adresinde Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

Taşınmazın kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak, İhale zarflarını, Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi No:159 Ortahisar/Trabzon adresinde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına en geç ihale günü olan 16.08.2023 tarih ve saat 10:30'a kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. İhale zarflarına tekliflerin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı-soyadı veya ticaret unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin en geç ihale günü olan 16.08.2023 tarih ve saat 10:30'a kadar (idari şartnamenin 9. Maddesine uygun olarak) komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.

Sıra No Cinsi Mahalle Ada/Parsel M2 Satış Bedeli Geçici Teminat İhale Saati 1 Arsa Çukurçayır/Mısırlı 223/52 3.282,25 11.500.000,00 TL 345.000,00 TL 11:15 2 Arsa Kanuni 155/9 612,40 5.800.000,00 TL 174.000,00 TL 11:30 3 Arsa Kanuni 138/4 484,24 5.800.000,00 TL 174.000,00 TL 11:45

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLER

Nüfus cüzdan Fotokopisi. Kanuni ikametgâh belgesi. Türkiye'de tebligat için adres beyanı Noter tasdikli imza beyannamesi. Şartname alındı makbuzu. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuzların aslı veya teminat mektubu. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi. Kamu İhale Kurumu ile 2886 sayılı yasaya göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge.( www.ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair belge. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukardaki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

TÜZEL KİŞİLER

Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Noter tasdikli imza sirküsü. (Dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi) Şartname alındı makbuzu. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuzların aslı veya teminat mektupları. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi. Kamu İhale Kurumu ile 2886 sayılı yasaya göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge. ( www.ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) Türkiye'de tebligat için adres beyanı. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi. İhaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı belge. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

Tüm bu belgeler, eksiksiz ve asıl olarak, şartnamenin 9. Maddesine göre hazırlanarak ihale saatinden önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ilanda belirtilen saate kadar alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. İstekliler İhalenin yapılacak olduğu Büyükşehir Belediye Encümen salonunda hazır bulunulacaktır. İhaleye teklif verenlerden ihaleye katılmayanlar sundukları teklifler son teklif olarak kabul edilecektir. İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığında 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. İlan olunur.

Basın No: ILN01869413

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