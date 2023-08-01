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T.C. İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/1272 Esas

Davacı Heşyar ERDUNDAR tarafından açılan davada dava dilekçesinden özetle; İzmir İli, Balçova İlçesi, 1472 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın açık artırma suretiyle satılarak ortaklığın giderilmesini talep etmiş, davalı Bahadır ŞAHİN'in MERNİS adresinin bulunmadığı, yapılan adres araştırması sonucu adresi tespit edilemediği, yurt dışı adresi de bulunmadığından ve kendisine dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden, Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi ve HMK'nun 127.maddesine uygun olarak işbu ilanın gazetede ilanından itibaren 7 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevaplarınız varsa cevap dilekçesi vermeniz, mevcut ise ilk itirazlarınız cevap dilekçesine yazmanız, aksi takdirde cevap süresi geçmemiş olsa dahi ilk itirazların daha sonra ileri sürülemeyeceği, duruşmanın 23/11/2023 günü saat 10:50'ye bırakıldığı HMK'nın 121,122,129 ve 316 devamı mad. uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01870042

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