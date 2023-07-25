T.C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/17 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 44 Ada, 6 Parsel, Satışa Konu Üzerinde 3 Katlı ve 9 B ...

Adresi : Gölcük İlçesi İhsaniye Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 659,26 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı ?Taşınmaz 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Ayrık nizam, 3 katlı, E=1,20 olmak üzere Ticaret Alanında kalmaktadır? denilmiştir.

Kıymeti : 9.520.520,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2023 - 14:02 Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2023 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2023 - 14:02 Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 14:02

20/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01865853

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