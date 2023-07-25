T.C. BESNİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/323 Esas 03/07/2023 Konu : ilan hk- İLAN METNİ -

BESNİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN OLUNUR.

Adıyaman İli Besni İlçesi Hacıhalil Köyü sınırları içerisinde bulunan batısında 30 Nolu Parsel doğusunda Ve İbrahim Mert Tapusuz taşınmazın kuzeyinde yol ve devamla 137 Nolu Parsel güneyinde 101 Ada 1 Nolu Parsel İle Çevrili 101 Ada 1 Parsel İçerisinde bulunan 11.881,30 Metrekare büyüklüğündeki Mehmet Mert tarafından kullanılan taşınmaz İle batısında Mehmet Mert Tapusuz Taşınmazı doğusunda Orhan Mert tapusuz taşınmazı kuzeyinde yol ve devamla 137 Nolu Parsel güneyinde 101 Ada 1 Nolu Parsel İle çevrili 101 Ada 1 Parsel İçerisinde bulunan 13.345,32 Metrekare Büyüklüğündeki İbrahim Mert tarafından kullanılan taşınmaz İle batısında İbrahim Mert Tapusuz Taşınmazı doğusunda 101 Ada 1 Nolu Parsel kuzeyinde yol ve devamla 137 Nolu Parsel güneyinde 101 Ada 1 Nolu Parsel İle Çevrili 101 Ada 1 Parsel içerisinde bulunan15.853,33 Metrekare büyüklüğündeki Taşınmazın Tescili İçin Orhan Mert tarafından kullanılan Taşınmazlar İçin "KADASTRO TESPİTİNİN İPTALİ VE İPTAL EDİLEN ALANIN TESCİL DAVASI " açılmıştır. Dosyaya taraf olmak isteyenlerin veya itirazı olanların 3 Ay içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri İlan Olunur.

Basın No: ILN01866079

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