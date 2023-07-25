KAHRAMANMARAŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Davacı, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI, CENGİZ ÇELİK ile Davalılar, DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Hazinece Açılan), Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Mahkememiz dosyası ile birleşen K.Maraş 5. ASHM 2020/349-E sayılı dosyası yönünden;

Davaya konu Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Yusufhacılı mahallesi sınırları içerisinde kalan ve Fen bilirkişi'nin 24/09/2021 tarihli Bilirkişi rapor ve krokisindeA harfi ile gösterilen 4908,44m² olan,Doğusu; Tescil harici yer ve sonrasında 1011 parsel sayılı taşınmaz ,Batısı;, Tescil harici yer ve sonrasında 533 parsel sayılı taşınmaz , Kuzeyi; 912 parsel sayılı taşınmaz, Güneyi; kısmen Tescil harici yer kısmen989 parsel sayılı taşınmaz ile çevrili taşınmazı davacı Murat ve Hürü oğlu 1962 doğ. T.C.:44170734594 nolu CENGİZ ÇELİK kendi adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde (mahkememiz dosyası ile birleşen K.Maraş 5. ASHM 2020/349-E sayılı dosyası yönünden) Mahkememizin 2019/196-Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

Basın No: ILN01866099

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