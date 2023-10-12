T.C. ERZİNCAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2023/121, 122, 123, 162, 163, 164, 165, 204, 206, 230 ve 231 EsasDavacı Erzincan ili Üzümlü Belediyesi vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dava dosyası ile ismi yazılı tapu malikleri aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ile, taşınmazın tescili davasında;Davacı kurum Erzincan Üzümlü Belediyesi vekilinin sunmuş olduğu dava dilekçesinde; 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın Erzincan İli Üzümlü İlçesi Oruçlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ada parsel numaraları belirtilen taşınmazların, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen "100 Bin yeni sosyal konut projesi"kapsamında adı geçen İlçede yapılacak konutların inşası amacıyla Üzümlü Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması hakkında kararı 19.02.2020 tarih 31045 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini, kamulaştırılmasına karar verilen Üzümlü İlçesi Oruçlu Mahallesinde bulunan aşağıda belirtilen Ada ve Parsel numarası yazılı kayıtlı taşınmazlarıntamamının Kamulaştırma Kanunu gereğince değerinin tespiti ile tapusunun iptaline ve mülkiyet hakkının davacı Belediye adına tescilini talep ve dava etmiştir.Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.Mahkeme esas numaraları, Davalıları, Tapu maliki veya maliklerin ad ve soyadları, Kamulaştırılacak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii pafta, ada, parsel numarası vasfı,yüzölçümü;Hasan İZBUDAKErzincan ili, Merkez Üzümlü İlçesi, Oruçlu Mahallesi 265 ada 66 parsel sayılı taşınmazın tamamı,ÜmmühanKURTKARA , Belgin YILDIRIM, NÜZEN( ŞERİF KIZI )YILMAZ TERCAN (ŞERİF OĞLU) NERİMAN TERCAN, MUHİZER KAYAErzincan ili, Merkez Üzümlü İlçesi, Oruçlu Mahallesi 265 ada 68 parsel sayılı taşınmazın tamamı,MAHMUT BEŞİKTAŞ, MAHMUT ORUÇ, HAVVA ÇOLAK, ZİNNET SESERİ, SEHER İNCİ FATİME KARATEPE, BEHİCE TOPÇU, İlyas CİHAN, Hüseyin CİHAN,Üzeyir CİHAN, Halil ÇOLAK,Fatime KARATEPE,Sehel İNCİ , Zinnet SESER,Emine TAN,Hülya BAKAL,Canan AKGÜN,Şengül ÇOLAK, İsmail ÇOLAK,Songül ÖNEL, Hava BEBEK,Fatime GEYLAN,Ayşe UYSAL,Sahile CİHAN, Yusuf ÇOLAK , Hüsnü ÇOLAK , Adem ÇOLAK ,Mustafa AKGÜN , Harun AKGÜN,Asya TOPRAK,Yakup AKGÜN ,Ömer Faruk AKGÜN,Halit ÇOLAK,Bahattin ÇOLAK, Ümmügülsün KARAASLAN,Bekir Emre KARATEPE ,Ümürşah CİHAN,Merve Cansu KARATEPE,Abdülhamid Buğra KARATEPE, Şevval Büşra KARATEPE, Ali AKGÜN, Meryem AKGÜN, İbrahim AKGÜN, Emine ORUÇLU, Meral YILDIRIM, Hatice CİHANErzincan ili, Merkez Üzümlü İlçesi, Oruçlu Mahallesi 232 Ada 1 parsel sayılı taşınmazın tamamı,ÜmmühanKurtkara, Belgin Yıldırım, Nüzen( Şerif Kızı )yılmaz Tercan (şerif Oğlu) Neriman Tercan, Muhizer Kaya,Pehlül Oruç,Hatice Akkaş, Hürmüşah Akkaş, Zübeyda Demirel, Fatime Sarıgül,Filiz Sarı, Yaşar Demirel, Nuriye Oruç ,Süreyya Saray,Cemal Oruç, Celal Oruç, Sevim Oruç, Mahmut Çağlar Oruç,Murat Oruç, Gülhanım Oruç Kaya, Yaşar Oruç, Bedriye Akkaş, Ahmet Turan Oruç, Kumru Pamuk, Meryem Erol, Adem Oruç, Fatih Mehmet Oruç, Fehime Oruç, Servet Oruç, Firdes Yeşilbağ, Yüksel Şahin, Naile Tekin, Hüseyin Oruç, Zeynep Aksu, SelmaTekin, Gülhanım Ayhan,Saime Işık,Müslim Navruz,Rabiye Tekbıyık ,Metin Navruz,Naime Karatepe,Fikret Oruç, Şeref Oruç, Huriye Akpınar, Nafia Akkaş, Salihe Oruç, Ömer Oruç,Ayşe Oruç ,Ebubekir Oruç,Huriye Oruç,Zübeyde Çolak,Cengiz Oruç ,İlyas Oruç,İsmail Akkaş,Turgut Akkaş,Vildan Akkaş,Nuran Canbaba,Latife Oruç,Perihan Aksu ,Nuriye Kolağasıgil ,Ayten Aksu,İlhan Aksu,Dursun Aksu,Gülsen Akdağ,Ayser Akkaş ,Necmiye Akkaş,Metin Karağaç,Çetin Karağaç, İbrahim Kalkan,Hüseyin Kalkan, MünireYeniçeri, Nuriye Tat,Osman Kalkan, Huriye Oruç,Emine Kondul,Hüsniye Akkaş, Hediye Canbaba,Ekrem Sezer, Nesrin Bozdemir, Gamze Güler,Betül Sezer YazıcıErzincan ili, Merkez Üzümlü İlçesi, Oruçlu Mahallesi 232 Ada 5 parsel sayılı taşınmazın tamamı,MEhmet Pir, Bekir Mirasçıları, Yasemin Pir Mehmet Erdel, Aylin İşler, Selahattin Pir,yaşar Düşün, Refika Yalçın, Nadim Düşün, Hasan Doğan, Adnan Doğan,rabiye Aydın, Ahile GönülErzincan ili, Merkez Üzümlü İlçesi, Oruçlu Mahallesi 265 Ada 47 parsel sayılı taşınmazın tamamı,Hasan İzbudak(Mehmet oğlu), Şaban Tercan (35****200) mirasçıları; Muhizer KAYA, Müzeyyen Yalnız, Musa Tercan, Mustafa Sırımsı, Nurdane Bilen, Suzan Şahin, Behice Ahıshalı, Hatice Parlar, Sebiha Yeniçeri, Fahri Tercan, Metin Tercan, Fahriye Badem, Adnan Çetinkaya, Gülseren İzci, Abdullah Çetinkaya, Hasan Bıdan, Şaban Bıdan, Şerif Bıdan, Şerife Bilen, Aynur Tirit, Hanım Arduç, Hafize Nevruz, Hülya Güven, Ümit Tercan, Yeşim Ayaz, Pakize Yürek, Fadime Küçükbekir, Mustafa Temiz, Naile Karagöz, Hanife Ayaltı, Fatma Bayrak, Ayhan Temiz, Günay Kabal, Gönül Bay, Ümmühan Kurtkara, Belgin Yıldırım,Erzincan ili, Merkez Üzümlü İlçesi, Oruçlu Mahallesi 265 Ada 64 parsel sayılı taşınmazın tamamı,26/10/2023 günü saat 09:15; Ahmet Oruçlu(3*******608) mirasçıları; Fahriye Oruçlu, Emsal Oruçlu, Selami Oruçlu, Minteha Yeşilyurt, Faika Bozuklu,: Erzincan ili, Merkez Üzümlü İlçesi, Oruçlu Mahallesi 265 Ada 46 parsel sayılı taşınmazın tamamı,: 23/11/2023 günü saat 09:35; Erol Yeniçeri (2*****516), Rahime Bahar (3*****652), Selahattin Saz (3******232),; Erzincan ili, Merkez Üzümlü İlçesi, Oruçlu Mahallesi 265 Ada 72 parsel sayılı taşınmazın tamamı,; 12/10/2023 günü saat 09:30; Fatih Topcu (3*******616), Hülya Özdemir (3******758), Mehmet Topcu(3*****780), Neslihan Topcu (3*******844),; Erzincan ili, Merkez Üzümlü İlçesi, Oruçlu Mahallesi 265 Ada 59 parsel sayılı taşınmazın tamamı,: 12/10/2023 günü saat 09:25; Celal Oruç (4******692), Cemal Oruç(4******538), Fatime Sarıgül(3*****104), Filiz Demirel (Sarı)(3*****040), Gülhanım Oruç Kaya (4****254), Gülhürmüşah Akkaş (2****890), Hatice Akkaş(2****942), Mahmut Çağlar Oruç(4***********546), Murat Oruç(4****838), Nuriye Oruç(4*****300), Pehlül Oruç(4****912), Sevim Oruç(4****972), Süreyya Saray(2*****728),Yaşar Demirel(3*****238),Zübeyda Oruç(3*****496),; Latife ORUÇ, Perihan AKSU, Nuriye KOLAĞASIGİL, Ayten AKSU, İlhan AKSU, Dursun AKSU, Gülsen AKDAĞ, Ayser AKKAŞ ,Necmiye AKKAŞ, Metin KARAĞAÇ, Çetin KARAĞAÇ, İbrahim KALKAN, Hüseyin KALKAN, Münire YENİÇERİ, Nuriye TAT, Osman KALKAN, Huriye ORUÇ, Emine KONDUL, Hüsniye AKKAŞ, Hediye CANBABA,Ekrem SEZER, Nesrin BOZDEMİR, Gamze GÜLER, Betül SEZER YAZICI,; Naime KARATEPE, Fikret ORUÇ, Şeref ORUÇ, Huriye AKPINAR, Nafia AKKAŞ, Salihe ORUÇ, Ömer ORUÇ, Ayşe ORUÇ, Ebubekir ORUÇ, Huriye ORUÇ, Zübeyde ÇOLAK,Cengiz ORUÇ, İlyas ORUÇ,İsmail AKKAŞ, Turgut AKKAŞ, Vildan AKKAŞ, Nuran CANBABA,; Latife ORUÇ (4****398),; Erzincan ili, Merkez Üzümlü İlçesi, Oruçlu Mahallesi 265 Ada 43 parsel sayılı taşınmazın tamamı,Cemalettin ORUÇ, Adem ORUÇ, Fevziye CANBABA, İmmihan ORUÇ, Mustafa ORUÇ, Rukiye KARSLİ, Sebiha ORUÇ, Yavuz ORUÇ, Yunus ORUÇ ve Zeynep COŞĞUN: 26/10/2023 günü saat 09:25Erzincan ili, Merkez Üzümlü İlçesi, Oruçlu Mahallesi, 232 ada 6 parsel sayılı taşınmazın tamamı,Yukarıda esas numaraları yazılı davada çıkarılan meşruhatlı davetiyelerin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilir.Açılacak davalarda husumet Yukarıda yazılı davacı idareye yöneltilmelidir.30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarınıve yürütmenin durdurması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir.Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (T.CVakıf Bankası veya T.Halk Bankası ErzincanŞubelerine) yatırılacaktır.Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Kanunun 5. maddesi ile değişik 10. maddesinin 5 nci fıkrası uyarınca duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 09/05/2023

Basın No: ILN01861830

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