T.C.İSTANBUL 2. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ



DOSYA NO : 2022/178 Esas 02/06/2023

Davacı , HASAN MURAT BAŞBAY ile Davalılar , DUYGU ÜN, ÇINARALTI YAYIN DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Fikir Ve Sanat Eserleri Sahipliğinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, gönderilen tebligat tüm çabalara rağmen yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;Davalıtebligat yerine geçmek üzere işbu ilanın, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 2 haftalık kesin sürede davaya cevaplarınızı, itirazlarınızı ve delillerinizi H.M.K 126. maddesi uyarınca gereği davacı sayısı kadar suretleri ile mahkemeye ibraz etmeniz, cevap vermediğiniz takdirde, dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız,duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ile birlikte dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü veTebligat Kanunu'nun 28. Maddesi gereği ilan, ilanen tebliğ olunur. 02/06/2023



Basın No: ILN01860760

#ilan.gov.tr