T.C.İSTANBUL 2. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
DOSYA NO : 2022/178 Esas 02/06/2023
Davacı , HASAN MURAT BAŞBAY ile Davalılar , DUYGU ÜN, ÇINARALTI YAYIN DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Fikir Ve Sanat Eserleri Sahipliğinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, gönderilen tebligat tüm çabalara rağmen yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;
Davalı DUYGU ÜN'e dava dilekçesi, tensip zaptı ve 08/09/2022 tarihli ihtiyati tedbir ara kararının, ön inceleme duruşma günü tebligat yerine geçmek üzere işbu ilanın, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 2 haftalık kesin sürede davaya cevaplarınızı, itirazlarınızı ve delillerinizi H.M.K 126. maddesi uyarınca gereği davacı sayısı kadar suretleri ile mahkemeye ibraz etmeniz, cevap vermediğiniz takdirde, dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, Duruşma Günü: 30/11/2023 günü saat:10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ile birlikte dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü ve HMK186 gereği sözlü yargılama ihtarı yerine de geçmek üzere Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesi gereği ilan, ilanen tebliğ olunur. 02/06/2023
Basın No: ILN01860760
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