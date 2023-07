2022/9 Esas

T.C. SİİRT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAHİLİ DAVALI: HAYRİYE YILMAZ - 29780185134 - SİİRT ili, KURTALAN ilçesi, YUVALI mah/köy, 32 Cilt, 9 Aile sıra no, 59 sırada nüfusa kayıtlı, ABDULSELAM ve NAZİRE kızı, 10/02/1962 doğumlu.

DAHİLİ DAVALI: MİSBAH YILMAZ - 29840183162 - SİİRT ili, KURTALAN ilçesi, YUVALI mah/köy, 32 Cilt, 9 Aile sıra no, 27 sırada nüfusa kayıtlı, MEMET ve ÇEÇEN oğlu, 23/04/1958 doğumlu.

DAHİLİ DAVALI: HİKMET YILMAZ - 35173618868 - SİİRT ili, MERKEZ ilçesi, BOSTANCIK mah/köy, 21 Cilt, 28 Aile sıra no, 5 sırada nüfusa kayıtlı, MEMET ve BEHİYE oğlu, 03/04/1958 doğumlu.

Davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan dahili davalıların adres bilgileri tespit edilemediğinden ve tebliği mümkün olmadığından tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup dahili davalıların duruşmanın bırakıldığı 12/10/2023 günü saat 10:00'da mahkememizde bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde duruşmaya yokluklarında devam olunacağı ilan olunur. 22/06/2023



