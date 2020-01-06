ADANA İLİ CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İkametgâh İlmühaberi (e-devlet veya muhtarlık). Kimlik Fotokopisi veya Nüfus Cüzdanı Sureti (e-devlet). Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya 2886 D.İ.K.'nun 27. maddesine uygun banka teminat mektubu. Her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ihale şartnamesi ve ödendi makbuzu. Belediyeye borcu olmadığına dair borcu yok kaşeli belge. Vekâleten katılınması halinde 2023 yılında onaylı Noter tasdikli Vekâletname (Aslı).

Türkiye de tebligat adresi göstermeleri (Adres beyanı). Vergi kimlik numarasını bildirmeleri (Vergi Levhası). Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya 2886 D.İ.K.'nun 27. maddesine uygun banka teminat mektubu. Her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ihale şartnamesi ve ödendi makbuzu. Belediyeye borcu olmadığına dair borcu yok kaşeli belge. İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi. Noter tasdikli imza sirküsü (Aslı). Vekâleten katılınması halinde 2023 yılında onaylı Noter tasdikli Vekâletname (Aslı). Dernek ve Vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın Noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü. Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki ( a ), ( c ) , ( d ) , ( e ) ve ( g ) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge. Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişimi Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek veya Tüzel kişilerin her biri için 1. Madde ( a ), ( b ), ( f ), 2. Madde ( a ), ( b ), ( f ), ( g ), ( h ), ( i ) ve ( j ) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

S.N. İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA- PARSEL ALANI HİSSESİ CİNSİ MUHAMMEN BEDEL G.TEMİNAT İHALE

SAATİ 1 ADANA Ceyhan Bota 1645-2 8.027,15 m² TAM Arsa 22.693.000,00 TL 680.790,00 TL 11:00 2 ADANA Ceyhan Bota 1646-1 20.401,66 m² TAM Arsa 61.710.000,00 TL 1.851.300,00 TL 11:10 3 ADANA Ceyhan Hürriyet 254-23 9.517,00 m² TAM Oto Yıkama Yağlama İstasyonu ve Arsası 16.747.500,00 TL 502.425,00 TL 11:20

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 36. Maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ artırma sureti ile satılacaktır. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini ve eklerini 1.000,00-TL karşılığında belediyemiz İmar Şehircilik ve Çevre Müdürlüğü'nden temin edebilirler veya ücretsiz olarak görebilirler.İhale Ceyhan Belediyesi Başkanlık Binası (Konakoğlu Mahallesi Mahir Alp Boydak Bulvarı No:58 Ceyhan/ADANA) Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.Tarih Saat Günİhalenin yapılacağı tarih 05.07.2023 Aşağıdaki Tabloda Çarşambaİhale için son müracaat tarihi 05.07.2023 11:00 Çarşambaİhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.1:Gerçek Kişilerden;2:Tüzel Kişilerden:İstekliler yukarıda istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde 2886 DİK'nun 37. Maddesinde belirtildiği şekilde 05.07.2023 saat:11:00'a kadar Ceyhan Belediye Başkanlık Binası (Konakoğlu Mahallesi M. Alp Boydak Bulv. No:58 Ceyhan/ADANA) İmar Şehircilik ve Çevre Müdürlüğü'ne (4.Kat) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.



İLAN OLUNUR



Basın No: ILN01849371

#ilan.gov.tr