T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2022/236 Esas

2023/92Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/02/2023 tarihli ilamı ile sanık İrina Mirashnichenko hakkında TCK'nun 227/2. maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) kararı verilmiştir.Vladımır ve Lıdııa kızı, 24/01/1984 doğumlu,tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininGAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Nöbetçi Ağır CezaMahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 09.06.2023

Basın No: ILN01844691

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