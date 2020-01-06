T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İŞİ İHALE İLANI

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazın 10(On) yıllık kira ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Artırma Teklif usulü ile 22/06/2023 Perşembe günü saat 14:00'da Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. Taşınmaza ait muhammen bedel, geçici teminat ve şartname bedeli aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

YAKUTİYE İLÇESİ DADAŞ MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ (ERZURUM ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ) Sıra No İlçe/Mahalle Ada/Parsel Kira Süresi (Yıl) Muhammen Kira Bedeli TL / Yıl %3 Geçici Teminat TL (10 Yıl) 1 Yakutiye/Dadaş 103/18 10(On) 2.562.144,76 768.643,428 İHALE ŞARTI En Az 10 (On) Yıl Süre İle Otogar İşletmeciliği ve/veya Yolcu Taşımacılığı Yapmış Olduğunu Gösterir Belgeye Sahip Olmak ŞARTNAME BEDELİ 17.500,00-TL' dir.

İhale dosyaları aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 21/06/2023 Çarşamba günü saat 17:00' a kadar teslim edilmesi zorunludur.

İHALEYE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

Otogar işletmeciliği yapmış olan istekliler için; T1 Yetki Belgesine sahip olması gerekir. Yolcu taşımacılığı yapmış olan istekliler için;

2.1. Yolcu taşımacılığı yapmış olan istekliler son 1 (BİR) yıl öncesine ait olmak üzere;

50 (ELLİ) adet öz mal otobüsünün noter tasdikli ruhsat fotokopileriyle ibraz etmesi ve Ulaştırma Bakanlığından alınan öz mal listesini sunması gerekir.

2.2. D1, D2, F1 Yetki Belgelerine sahip olması gerekir.

Kanuni ikametgâh sahibi olmak, Tebligat için Türkiye' de adres göstermek, Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi, İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi, Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat (tahmin edilen bedelin %3'ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi istenilen belgelerin.) her bir ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

11- Şartname ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

12-Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

13-2886 Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar.

14- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.



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Basın No: ILN01843859

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