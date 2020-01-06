T.C. ANKARA 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/165 Esas

MURAT TÜRAN Zübeyde Hanım Mah. Sel Cad. No:42 /4 Altındağ/ ANKARADavacı tarafından aleyhinize açılan Babalık davasının yapılan yargılamasında;Davacı dava dilekçesinde çocukları Erdem ve Elisa'nın babasının davalı Murat Türan olduğundan bahisle davalı ile çocuklar arasında soybağı kurumasını talep ve dava etmiştir.Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Tebliğ tarihinden itibaren HMK 317 Md. Gereğince 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, delil ibraz edebileceğiniz aksi halde ilk itirazların ileri sürülemeyeceği, duruşma günü olan 26/10/2023 günü saat 10:00'da duruşmaya gelmeniz, gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda duruşmaya devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,

Basın No: ILN01844469

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