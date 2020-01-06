T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/458

2020/637Davacılar ADABANK A.Ş. ADINA ŞİRKET DENETÇİLERİ MEHMET MUSTAFA KIRALİ, ABDUSSELAM DEĞER, (TEMLİK ALAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU) tarafından davalılar KEMAL UZAN, TACETTİN PAK, İHSAN CANARSLANLAR, NURETTİN SİVLİM, MUSTAFA AKAR, ORHAN ATABAY, YAVUZ UZAN aleyhine mahkememizde açılan Tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda;YAVUZ UZAN (TC:39526593888)'ın mernis adresi olan Suudi Arabistan Krallığı'na ve dosyada mevcut adreslerine tebliğ yapılamamış ve araştırmalar sonucu yeni adreslerinin tespitide mümkün olamadığından, davalıya istinabe suretiyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,yapılan yargılama sonunda Mahkememizden verilen 03/11/2020tarih ve 2019/458 Esas, 2020/637 Karar sayılı ile "...1-Davalılar İhsan CANARSLANLAR ve Nurettin SİVLİM hakkında asıl alacak olan 15.000,00-EURO yönünden açılan davanın 6100 Sayılı HMK'nun 114/1-ı ve 115/2 fıkraları uyarınca dava şartı yokluğundan usulden reddine, faiz alacağı yönünden daha önce açılmış bir dava bulunmadığından, 15.000,00-EURO'ya29/08/2003 tazmin tarihinden itibaren tahsil tarihine kadar 3095 Sayılı Kanunun 4/a maddesi uyarınca kamu bankalarının EURO cinsinden bir yıllık vadeli mevduat hesabına uyguladıkları en yüksek faiz oranının işletilmesine ve işleyecek faizin bu davalılardan müteselsilen tahsili ile (tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla) davacıya verilmesine, 2- Diğer davalılar Orhan ATABAY, Kemal Uzan, Yavuz UZAN, Mustafa AKAR, Tacettin PAK haklarında mahkememizin 2008/670 esas, 2013/102 karar sayılı ve 21/05/2013 tarihli kararı ile verilen; "Davalı Orhan Atabay'ın 2.2.2012 tarihinde vefat ettiği , mirasçılarının davaya dahil edilmeyeceğinin bildirildiği anlaşılmakla ,ölü kişi hakkındaki davanınDiğer davalılar Kemal Uzan, Yavuz Uzan, Mustafa Akar, Tacettin Pak hakkındaki davanın, Fazlaya ilişkin talep hakkı saklı tutularak ve tahsilde tekerrür olmamak üzere 15.000.-Euro maddi tazminatın 29.08.2003 (tazmin tarihi) tarihinden itibaren ilk ay için aylık %30 oranında, müteakip aylar için yıllık %30 oranında gecikme faizi yürütülmek suretiyle davacı yararına adı geçen davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline," dair hüküm temyiz edilmeyerek kesinleştiğinden bu davalılar hakkında yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına,... " karar verilmiştir.İşbu HÜKÜM ÖZETİNİN ve ayrıca davacı Temlik alan Adabank A.Ş.vekilinin 14.11.2022 tarihli TEMYİZ LAYİHASININ davalı YAVUZ UZAN'a ilanen tebliği gerektiğinden, ilanı müteakip kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük yasal süre içinde temyiz talebinde bulunulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu, yukarıda tarih ve sayısı ile hüküm özeti yazılı bulunan kararın davalı YAVUZ UZAN 'a tebliği yerine kaim olmak üzere İLAN olunur.09/05/2023

Basın No: ILN01843741

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