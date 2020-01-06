T.C. İNEBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/217 Esas

Mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Davalı Şevket ve Nezahat kızı, 01/06/1969 doğumlu Yasemin Suvari mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda açık adresleri tespit edilemediğinden, dava dilekçesi özeti ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Dava dilekçesinde özetle; Kastamonu İli, Bozkurt İlçesi, Merkez Mahallesi 514 ada 18 parsel sayılı taşınmazın davalının hissesi oranında kamulaştırma bedelinin yine aynı yasanın 10. Maddesi gereğince tespiti ve TOKİ adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.Duruşma Günü: 31.05.2023 günü saat:11:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK md. 147/2 ve md 321 uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01834859

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