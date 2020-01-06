T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESASNO:
2022/740-744-745-746-750-754-756-760-765-766-774-775-776-784-785-786-794-795-796-804-805-806-824-825-826
KAMULAŞTIRMA İLANI
|2022/740
1- DURDU ASLAN
2-SALİHA UYSAL
3-FATMA TUĞRUL
4-HATİCE ŞAHİN
5-MUSTAFA ASLAN
6-MEHMET ASLAN
7-ÖMER DOĞAN
8-ÖMER YILDIZ
9-AYŞE AKRAN
10-HÜSEYİN ASLAN
11-MUSTAFA (SAMİ) ASLAN
12-AHMET ASLAN
13-YUSUF (KEMAL ERDAL) ASLAN
14-CENNET OĞUZHAN
15-FATMA YILDIRIM
16-ALİ ASLAN
17-ZAHİDE 18-ASLAN(ÖZÇELİK)
19-ÖMER YILDIZ
20-AYŞE YILDIZ
21-ADEM MUSTAFA YILDIZ
22-AYŞE KAY
23-ALİME ÇELİK
24-MUSTAFA YILDIRIM
25-ŞERİFE TEKİN
26-İBRAHİM YILDIRIM
27-SÜLEYMAN HİLMİ GÜLHAN
28-UFUK GÜLHAN
29-HURİYE ŞAHİN
30-EMİŞ ASLAN
31-FATMA TEMEL
32-HURİYE KAPTAN
33-HATİCE YILMAZ
34-AHMET GÜLHAN
35-SAKİNE UTKU
36-MUSTAFA GÖKPER
37-HÜSEYİN GÖKPER
38-ABİDE TAŞDİBİ
39-ÖMER YILDIZ
40-ALİME ÇELİK
41-AYŞE KAYA
42-AYŞE YILDIZ
43-ALİ YAŞAR YILDIZ
44-AYŞENUR YILDIZ
45-AYŞE AYDIN
46-HATİCE GÜRZ
47-OSMAN AKRAN
48-ALİME AKRAN
49-MEHMET AKRAN
50-ALİ AKRAN
51-METİN AKRAN
52-FİLİZ AKRAN
53-NACİYE PELİT
54-AHMET ASLAN
55-HATİCE ASLAN ÇELİK
56-MUHAMMET MUSTAFA ASLAN
57-OSMAN ASLAN
58-AYŞE KİŞMİR
59-ÜMMÜHAN ASLAN
60-HURİYE ASLAN
61-AYŞE AYDIN
62-HATİCE GÜRZ
63-OSMAN AKRAN
64-ALİME AKRAN
65-MEHMET AKRAN
66-ALİ AKRAN
67-METİN AKRAN
68-FİLİZ AKRAN
69-NACİYE PELİT
70-DURDU ASLAN
71-SALİHA UYSAL
72-FATMA TUĞRUL
73-HATİCE ŞAHİN
74-MUSTAFA ASLAN
75-MEHMET ASLAN
|Mersin ili Mut ilçesi Evren Mahallesi, 154 Ada 21 parsel
|Kamulaştırma kısmın yüzölçümü: 57,55 m2
Toplam Bedeli: 376,72 TL
|2022/744
1-AHMET AKBABA
|Mersin İli Mut İlçesi Evren Mahallesi, 101 Ada 629 Parsel parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
284,56 m2
Toplam Bedeli:1.218,93 TL
|2022/745
1-AYTEN BALTACI
2-VELİ YILMAZ
|Mersin İli Mut İlçesi Evren Mahallesi, 101 Ada 631 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
2.914,26 m2
Toplam Bedeli: 9.311,04TL
|2022/746
1-HATİCE GÜRZ
|Mersin ili Mut ilçesi EvrenMahallesi, 101 Ada 1235 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü 977,94 m2
Toplam Bedeli: 3.330,93TL
|2022/750
1-EMİNE DOĞAN
|Mersin ili Mut ilçesi ÇamlıcaMahallesi, 101 Ada 1566 Parsel ve 1567 parseller
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1567 Parsel yüzölçümü: 152,45 m2
Toplam Bedeli:739,96TL
1566 Parsel yüzölçümü:622,09 m2
Toplam bedeli: 3.028,47 TL
|2022/754
1-OSMAN ATALAY
|Mersin ili Mut ilçesi Çamlıca Mahallesi, 101 Ada 1067 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:36,31 m2
Toplam Bedeli :110,48 TL
|2022/756
1-EMİŞ BOZKURT
2-HAVVA AKBABA
|Mersin ili Mut İlçesi Çamlıca Mahallesi, 101 Ada 1363 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.753,14 m2
Toplam Bedeli:6.105,05 TL
|2022/760
1-AYŞE ŞAHİN
|Mersin ili Mut ilçesi Çamlıca Mahallesi, 101 Ada 1635 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:13,58 m2
Toplam Bedeli : 70,69 TL
|2022/765
1-MUSTAFA GÜZEL
|Mersin ili Mut ilçesi Çamlıca Mahallesi, 101 Ada 1029 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 243,42 m2
Toplam Bedeli:846,37 TL
|2022/766
1-ALİ ALADAĞLI
|Mersin ili Mut ilçesiÇamlıca Mahallesi, 101 Ada 1028 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 876,17 m2
Toplam Bedeli: 2.718,48 TL
|2022/774
1-CELİL TEBERİK
2-MUSTAFA TEBERİK
|Mersin ili Mut ilçesi Tekeli Mahallesi, 143 Ada 15 parsel
|Kamulaştırma kısmın yüzölçümü:
2.775,28 m2
Toplam Bedeli:7.917,05 TL
|2022/775
1-ABDULLAH BAHAR
|Mersin ili Mut ilçesi Tekeli Mahallesi, 132 Ada 30 parsel
|Kamulaştırma kısmınyüzölçümü: 105,79 m2
Toplam Bedeli:262,51TL
|2022/776
1-RAZİYE YILMAZ
|Mersin ili Mut ilçesi Tekeli Mahallesi, 132 Ada 29 parsel
|Kamulaştırma kısmın yüzölçümü: 499,37 m2
Toplam Bedeli: 1.321,60 TL
|2022/784
1-ALİ ŞAHİN
2-YAŞAR ŞAHİN
3-AYŞE TEBERİK
4-KENAN ŞAHİN
5-İLYAS ŞAHİN
|Mersin ili Mut ilçesi Tekeli Mahallesi, 109 Ada 32 parsel
|Kamulaştırma kısmın yüzölçümü: 1.089,52 m2
Toplam Bedeli: 3.039,11 TL
|2022/785
1-TUNCER ŞAHİN
|Mersin ili Mut ilçesi Tekeli Mahallesi, 107 Ada 11 parsel
|Kamulaştırma kısmın yüzölçümü: 486,61 m2
Toplam Bedeli:2.008,61 TL
|2022/786
1-MUSTAFA KÜÇÇÜK DOVAN
|Mersin ili Mut ilçesi Tekeli Mahallesi, 107 Ada 10 Parsel ve 109 Ada 20 Parsel
|Kamulaştırma kısım yüzölçümü: 107 Ada 10 Parsel yüzölçümü: 509,91 m2
Toplam Bedeli: 1.448,61 TL
109 Ada 20 Parsel yüzölçümü: 146,00 m2
Toplam Bedeli: 412,09 TL
|2022/794
1-MEHMET KAYA
2-ELİF KAYA
3-ONUR KAYA
4-ŞERİFE YAZAR
|Mersin ili Mut ilçesi Bozdoğan Mahallesi, 166 Ada 27 ve 41 parsel
|Kamulaştırma kısım yüzölçümü: 166 Ada 27 Parsel yüzölçümü: 1.104,70 m2
Toplam Bedeli: 3.124,29 TL
166 Ada 41 Parsel yüzölçümü: 444,76 m2
Toplam Bedeli: 1.328,37 TL
|2022/795
1-FATMA ÇİNAR
|Mersin ili Mut ilçesi Bozdoğan Mahallesi, 166 Ada 25 parsel
|Kamulaştırma kısım yüzölçümü: 1.462,97 m2
Toplam Bedeli: 4.106,66 TL
|2022/796
1-VEYSEL ÜNAN
|Mersin ili, Mut ilçesi, Bozdoğan Mahallesi, 165 Ada 14 parsel
|Kamulaştırma kısım yüzölçümü:476,08 m2
Toplam Bedeli: 1.344,81TL
|2022/804
1-FATMA GÖKAY
|Mersin ili, Mut ilçesi, Bozdoğan Mahallesi, 163 Ada 1 Parsel
|Kamulaştırma kısım yüzölçümü: 659,71 m2
Toplam Bedeli:4.159,63 TL
|2022/805
1-FATMA ÜNAN
2-MUSTAFA GÖKAY
3-CENNET CÜCE
4-ŞERİFE ÜNAN
|Mersin ili, Mut ilçesi, Bozdoğan Mahallesi, 149 Ada 8 parsel
|Kamulaştırma kısım yüzölçümü: 1.731,10 m2
Toplam Bedeli: 10.947,86 TL
|2022/806
1-ELİFE YILDIZ( ÇOLAK)
|Mersin ili, Mut ilçesi, Bozdoğan Mahallesi, 149 Ada 10 parsel
|Kamulaştırma kısım yüzölçümü: 1.016,78 m2
Kamulaştırma Bedeli: 5.100,56 TL
|2022/824
1-DOĞUŞHAN MEMİŞ
2-FATİH KAYA
3-İZETTİN GÜNDOĞDU
|Mersin ili, Mut ilçesi, Çivi Mahallesi, 101 Ada, 2252 parsel
|Kamulaştırma kısım yüzölçümü: 2989,12 m²
Kamulaştırma Bedeli: 5.806,47 TL
|2022/825
1-İDRİS BORAK
|Mersin ili, Mut ilçesi, Çivi Mahallesi, 101Ada, 2245 parsel
|Kamulaştırma kısım yüzölçümü: 284,17 m²
Kamulaştırma Bedeli:545,91 TL
|2022/826
1-GANİ ATLAS
2-HARUN UYSAL
|Mersin ili, Mut ilçesi, Çivi Mahallesi, 101 Ada, 182 parsel
|Kamulaştırma kısım yüzölçümü:110,61 m²
Toplam Bedeli: 242,34 TL
Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.29/12/2022
Basın No: ILN01832752
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