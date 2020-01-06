T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2022/740

1- DURDU ASLAN

2-SALİHA UYSAL

3-FATMA TUĞRUL

4-HATİCE ŞAHİN

5-MUSTAFA ASLAN

6-MEHMET ASLAN

7-ÖMER DOĞAN

8-ÖMER YILDIZ

9-AYŞE AKRAN

10-HÜSEYİN ASLAN

11-MUSTAFA (SAMİ) ASLAN

12-AHMET ASLAN

13-YUSUF (KEMAL ERDAL) ASLAN

14-CENNET OĞUZHAN

15-FATMA YILDIRIM

16-ALİ ASLAN

17-ZAHİDE 18-ASLAN(ÖZÇELİK)

19-ÖMER YILDIZ

20-AYŞE YILDIZ

21-ADEM MUSTAFA YILDIZ

22-AYŞE KAY

23-ALİME ÇELİK

24-MUSTAFA YILDIRIM

25-ŞERİFE TEKİN

26-İBRAHİM YILDIRIM

27-SÜLEYMAN HİLMİ GÜLHAN

28-UFUK GÜLHAN

29-HURİYE ŞAHİN

30-EMİŞ ASLAN

31-FATMA TEMEL

32-HURİYE KAPTAN

33-HATİCE YILMAZ

34-AHMET GÜLHAN

35-SAKİNE UTKU

36-MUSTAFA GÖKPER

37-HÜSEYİN GÖKPER

38-ABİDE TAŞDİBİ

39-ÖMER YILDIZ

40-ALİME ÇELİK

41-AYŞE KAYA

42-AYŞE YILDIZ

43-ALİ YAŞAR YILDIZ

44-AYŞENUR YILDIZ

45-AYŞE AYDIN

46-HATİCE GÜRZ

47-OSMAN AKRAN

48-ALİME AKRAN

49-MEHMET AKRAN

50-ALİ AKRAN

51-METİN AKRAN

52-FİLİZ AKRAN

53-NACİYE PELİT

54-AHMET ASLAN

55-HATİCE ASLAN ÇELİK

56-MUHAMMET MUSTAFA ASLAN

57-OSMAN ASLAN

58-AYŞE KİŞMİR

59-ÜMMÜHAN ASLAN

60-HURİYE ASLAN

61-AYŞE AYDIN

62-HATİCE GÜRZ

63-OSMAN AKRAN

64-ALİME AKRAN

65-MEHMET AKRAN

66-ALİ AKRAN

67-METİN AKRAN

68-FİLİZ AKRAN

69-NACİYE PELİT

70-DURDU ASLAN

71-SALİHA UYSAL

72-FATMA TUĞRUL

73-HATİCE ŞAHİN

74-MUSTAFA ASLAN

75-MEHMET ASLAN Mersin ili Mut ilçesi Evren Mahallesi, 154 Ada 21 parsel Kamulaştırma kısmın yüzölçümü: 57,55 m2

Toplam Bedeli: 376,72 TL 2022/744

1-AHMET AKBABA Mersin İli Mut İlçesi Evren Mahallesi, 101 Ada 629 Parsel parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

284,56 m2

Toplam Bedeli:1.218,93 TL 2022/745

1-AYTEN BALTACI

2-VELİ YILMAZ Mersin İli Mut İlçesi Evren Mahallesi, 101 Ada 631 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

2.914,26 m2

Toplam Bedeli: 9.311,04TL 2022/746

1-HATİCE GÜRZ Mersin ili Mut ilçesi EvrenMahallesi, 101 Ada 1235 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü 977,94 m2

Toplam Bedeli: 3.330,93TL

2022/750

1-EMİNE DOĞAN Mersin ili Mut ilçesi ÇamlıcaMahallesi, 101 Ada 1566 Parsel ve 1567 parseller Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1567 Parsel yüzölçümü: 152,45 m2

Toplam Bedeli:739,96TL

1566 Parsel yüzölçümü:622,09 m2

Toplam bedeli: 3.028,47 TL 2022/754

1-OSMAN ATALAY Mersin ili Mut ilçesi Çamlıca Mahallesi, 101 Ada 1067 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:36,31 m2

Toplam Bedeli :110,48 TL 2022/756

1-EMİŞ BOZKURT

2-HAVVA AKBABA Mersin ili Mut İlçesi Çamlıca Mahallesi, 101 Ada 1363 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.753,14 m2

Toplam Bedeli:6.105,05 TL 2022/760

1-AYŞE ŞAHİN Mersin ili Mut ilçesi Çamlıca Mahallesi, 101 Ada 1635 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:13,58 m2

Toplam Bedeli : 70,69 TL

2022/765

1-MUSTAFA GÜZEL Mersin ili Mut ilçesi Çamlıca Mahallesi, 101 Ada 1029 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 243,42 m2

Toplam Bedeli:846,37 TL 2022/766

1-ALİ ALADAĞLI Mersin ili Mut ilçesiÇamlıca Mahallesi, 101 Ada 1028 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 876,17 m2

Toplam Bedeli: 2.718,48 TL 2022/774

1-CELİL TEBERİK

2-MUSTAFA TEBERİK Mersin ili Mut ilçesi Tekeli Mahallesi, 143 Ada 15 parsel Kamulaştırma kısmın yüzölçümü:

2.775,28 m2

Toplam Bedeli:7.917,05 TL 2022/775

1-ABDULLAH BAHAR Mersin ili Mut ilçesi Tekeli Mahallesi, 132 Ada 30 parsel Kamulaştırma kısmınyüzölçümü: 105,79 m2

Toplam Bedeli:262,51TL 2022/776

1-RAZİYE YILMAZ Mersin ili Mut ilçesi Tekeli Mahallesi, 132 Ada 29 parsel Kamulaştırma kısmın yüzölçümü: 499,37 m2

Toplam Bedeli: 1.321,60 TL

2022/784

1-ALİ ŞAHİN

2-YAŞAR ŞAHİN

3-AYŞE TEBERİK

4-KENAN ŞAHİN

5-İLYAS ŞAHİN Mersin ili Mut ilçesi Tekeli Mahallesi, 109 Ada 32 parsel Kamulaştırma kısmın yüzölçümü: 1.089,52 m2

Toplam Bedeli: 3.039,11 TL

2022/785

1-TUNCER ŞAHİN Mersin ili Mut ilçesi Tekeli Mahallesi, 107 Ada 11 parsel Kamulaştırma kısmın yüzölçümü: 486,61 m2

Toplam Bedeli:2.008,61 TL

2022/786

1-MUSTAFA KÜÇÇÜK DOVAN Mersin ili Mut ilçesi Tekeli Mahallesi, 107 Ada 10 Parsel ve 109 Ada 20 Parsel Kamulaştırma kısım yüzölçümü: 107 Ada 10 Parsel yüzölçümü: 509,91 m2

Toplam Bedeli: 1.448,61 TL

109 Ada 20 Parsel yüzölçümü: 146,00 m2

Toplam Bedeli: 412,09 TL

2022/794

1-MEHMET KAYA

2-ELİF KAYA

3-ONUR KAYA

4-ŞERİFE YAZAR Mersin ili Mut ilçesi Bozdoğan Mahallesi, 166 Ada 27 ve 41 parsel Kamulaştırma kısım yüzölçümü: 166 Ada 27 Parsel yüzölçümü: 1.104,70 m2

Toplam Bedeli: 3.124,29 TL

166 Ada 41 Parsel yüzölçümü: 444,76 m2

Toplam Bedeli: 1.328,37 TL

2022/795

1-FATMA ÇİNAR Mersin ili Mut ilçesi Bozdoğan Mahallesi, 166 Ada 25 parsel Kamulaştırma kısım yüzölçümü: 1.462,97 m2

Toplam Bedeli: 4.106,66 TL

2022/796

1-VEYSEL ÜNAN Mersin ili, Mut ilçesi, Bozdoğan Mahallesi, 165 Ada 14 parsel Kamulaştırma kısım yüzölçümü:476,08 m2

Toplam Bedeli: 1.344,81TL

2022/804

1-FATMA GÖKAY Mersin ili, Mut ilçesi, Bozdoğan Mahallesi, 163 Ada 1 Parsel Kamulaştırma kısım yüzölçümü: 659,71 m2

Toplam Bedeli:4.159,63 TL

2022/805

1-FATMA ÜNAN

2-MUSTAFA GÖKAY

3-CENNET CÜCE

4-ŞERİFE ÜNAN Mersin ili, Mut ilçesi, Bozdoğan Mahallesi, 149 Ada 8 parsel Kamulaştırma kısım yüzölçümü: 1.731,10 m2

Toplam Bedeli: 10.947,86 TL

2022/806

1-ELİFE YILDIZ( ÇOLAK) Mersin ili, Mut ilçesi, Bozdoğan Mahallesi, 149 Ada 10 parsel Kamulaştırma kısım yüzölçümü: 1.016,78 m2

Kamulaştırma Bedeli: 5.100,56 TL

2022/824

1-DOĞUŞHAN MEMİŞ

2-FATİH KAYA

3-İZETTİN GÜNDOĞDU Mersin ili, Mut ilçesi, Çivi Mahallesi, 101 Ada, 2252 parsel Kamulaştırma kısım yüzölçümü: 2989,12 m²

Kamulaştırma Bedeli: 5.806,47 TL

2022/825

1-İDRİS BORAK Mersin ili, Mut ilçesi, Çivi Mahallesi, 101Ada, 2245 parsel Kamulaştırma kısım yüzölçümü: 284,17 m²

Kamulaştırma Bedeli:545,91 TL

2022/826

1-GANİ ATLAS

2-HARUN UYSAL Mersin ili, Mut ilçesi, Çivi Mahallesi, 101 Ada, 182 parsel Kamulaştırma kısım yüzölçümü:110,61 m²

Toplam Bedeli: 242,34 TL

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Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.29/12/2022

Basın No: ILN01832752

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