T.C. ERZİNCAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

(2. GAİPLİK İLAN DUYURUSU)

Davacı Erzincan Maliye Hazinesi vekili tarafından aşağıda esas numaraları ile isimleri yazılı tapu malikleri aleyhine açılan gaiplik ve gaip hissesine düşen malvarlığının hazine adına devri davalarında verilen ara kararı gereğince; Davacı kurum vekili; Aşağıda dosya esas numaraları yazılı her bir davalarda yapılanaraştırmalara rağmen nüfus kaydı bulunmayan taşınmaz maliklerinin kim olduğunun, yaşayıp yaşamadığının bilinmemesi, tanınmaması hiçbir adresine rastlanmayan taşınmaz malikleri hissesine düşen taşınmazların 10 yıldan uzun süredir Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesi'nce yasal kayyım olarak atandığını ve Erzincan Defterdarı tarafından idare edildiğini, 10 yıllık kayyımlık süresinin dolması sebebiyle taşınmaz maliklerinin gaipliğine karar verilmesini ve gaip hissesine düşen taşınmazların tapusunun iptali ile maliye hazinesi adına tescilini ve kayyımlık bürosunca yönetilen bedelin işleyen banka faizi ile birlikte TMK.m.588 gereğince hazineye irad kaydedilmesini talep etmiş olmakla,Mahkememizce yapılansağ olup olmadığı, nüfus kaydı ve adresi tespit edilemeyen dava konusu taşınmaz maliklerinden haberi olanların veya yerini bilen ve bu kişileri tanıyanların haber vermelerigaip hissesine düşen taşınmazların tapusunun iptali ile maliye hazinesi adına tescil edileceği ve kayyımlık bürosunca yönetilen bedelin işleyen banka faizi ile birlikte hazineye gelir kaydedileceği TMK.588 ile 32 ve 33 maddeleri gereğinceolunur.Mahkeme esas numaraları, tapu maliki veya malikleri, hazineye devri talep edilen taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, ada, parsel numaraları ile işlemiş banka faizi ile birlikte hazineye devri talep edilen vekayyımlık bürosunca yönetilen miktarlar.Tapu Bilgileri: Erzincan ili, Merkez, Cumhuriyet Mah. 886 ada 45 parsel sayılı taşınmaz,Taşınmazdaki hissenin hazine adına tescili,Tapu Bilgileri: Erzincan ili, Merkez, Oğulcuk Köyü 114 ada 33 parsel sayılı taşınmaz,Taşınmazdaki hissenin hazine adına tescili,

Basın No: ILN01832178

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