Örnek No:55*Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
T.C.İZNİK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/12 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
T.C.İZNİK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/12 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
25 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, DERBENT Mahalle/Köy, Çeşmeler Mevkii, 951 Ada, 17 Parsel, tapu kaydında Tarla olarak görünen taşınmaz, ortalama %15 eğimde, kadastro yoluna iki yönden cepheli tarladır. Tarımsal amaçla kullanılan taşınmaz Mahalle kırsal gelişme alanında olup arsa olarak kullanılabilir durumdadır.
Adresi : Derbent Mah. Çeşmeler Mevki İznik / BURSA
Yüzölçümü : 7.017,87 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.158.041,50 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2023 - 11:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2023 - 11:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2023 - 11:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2023 - 11:41
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01830162
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