Örnek No:55*

T.C.İZNİK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2023 - 11:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2023 - 11:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2023 - 11:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2023 - 11:41

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Bursa İl, İznik İlçe, DERBENT Mahalle/Köy, Çeşmeler Mevkii, 951 Ada, 17 Parsel, tapu kaydında Tarla olarak görünen taşınmaz, ortalama %15 eğimde, kadastro yoluna iki yönden cepheli tarladır. Tarımsal amaçla kullanılan taşınmaz Mahalle kırsal gelişme alanında olup arsa olarak kullanılabilir durumdadır.Adresi : Derbent Mah. Çeşmeler Mevki İznik / BURSAYüzölçümü : 7.017,87 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 3.158.041,50 TLKDV Oranı : %8Kaydındaki Şerhler:

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01830162

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