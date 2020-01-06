T.C. MANAVGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/53 Esas

Dava konusu taşınmazın Antalya ili Manavgat ilçesi Ulukapı mahallesinde bulunan doğusunda 206 ada 5 parsel, batısı 205 ada 22 parsel, güneyinde tapulama harici olan ve Çeltikçi köyü 187 ada 14 parsel, kuzeyinde yol ve 206 ada 5 parsel ile 205 ada 22 parsel ile çevrili taşınmaza ilişkin mülkiyetin davacı adına tapuya tescili talep edildiğinden, taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya mahkememiz dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacıların iddiası ispatlanmış olursa, davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN01829990

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