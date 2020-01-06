T.C.

KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/106 Esas

Maliye Hazinesi tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Gölemirler Köyü, 175, 200, 373, 669, 673, 772, 774, 775, 1714, 1716 ve 1718 parsel sayılı taşınmazların hissedarlarından olan Muhip Alagöz' ün gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, bu kişiler hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01829689

#ilan.gov.tr