MERCİ :TC İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi

ESAS NO :2022/671

KARAR NO :2023/81

SANIK :Orhan BOSTANCI, Serintepe Mah. 4304 Sk. No:6/1 Bornova/İZMİR

TEBLİĞ OLUNACAK,

EVRAK İÇERİĞİ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis ile belirli haklardan yoksunluğunun cezasına ilişkin hüküm metni

MEVZUU :Hüküm metni

İLAN SEBEBİ : Sanık ifade verdiği adreste olmaması, yapılan aramalara rağmen uzunca bir süredir bulunmaması,

TEBLİĞ TARİHİ :7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29-30 maddeleri gereğince mahkememiz gıyabi hükümünün resmi gazetede ilan yolu ile tebliği, aynı kanunun 30.maddesi uyarınca ilan yapılan resmi Gazetenin Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

HÜKÜM METNİ :

HÜKÜM METNİ : Orhan BOSTANCI'nın Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile hapis cezasına bağlı olarak 5237 sayılı TCK'nın 53/1-a,c,d,e bentlerinde yazılı hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, sanığın daha önce suç işlemiş olması nedeniyle TCK'nın 58/6 Md.gereğince ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına, TCK'nın 58/7 md.gereğince cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir.

Basın No: ILN01827964

#ilan.gov.tr