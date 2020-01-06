T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/330 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ileDavalı , YÜCEL SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle ;

TAPU KAYDI: Dava konusu İstanbul ili, Esenyurt ilçesi , Turgut Özal Mahallesi, Tonguç Baba Caddesi 1743 ada 1 parsel sayılı taşınmazın

TAPU MALİKİ: YÜCEL SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARE: ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlan tarihinden itibaren, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

Açılan davalarda husumetin ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI yöneltilebileceği,

2924 sayılı yasanın 14.maddesinde gösterilen yukarıdaki süreler içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açlıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Büyükçekmece Şubesi 'ne yatırılacağı,

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delillerinin tebliğ (ilan) tarihinden 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri hususunun,

Tensiben karar verilmiş olduğu ilgililere ilanen tebliğ olunur. . 20/04/2023



Basın No: ILN01824757

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