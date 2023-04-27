T.C.İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/705 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 10:01

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, 853 Parsel Sayılı 7.808,45 m² arsa alanlı, arsanitelikli ana taşınmazın üzerinde bulunan 10 / 2400 arsa paylı, B blok Zemin Kat, 4 No'lu Daire nitelikli bağımsız bölümün; 1/1 (TAM) Hissesi satılacaktır.• Yönetim Planı : 11/01/2022 -02/03/2022 tarih5261 yevmiye mevcuttur.Taşınmaza ulaşım bölgenin önemli akslarından olan Kışla Caddesi üzerinde Gümüş Sokak'tan sağlanır. Gümüş Sokak dış kapı numarası 1 olan Ekşioğlu Orkent Sitesi, B Blokta konumludur. Çevresinde 4-5 katlı yeni binalar ve siteler bulunmaktadır. Orta gelir grubuna hitap eden bölge belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.Yakın çevresinde Çekmeköy Toki Çok Programlı Anadolu Lisesi, Park Verde Sitesi, Halid Bin Velid Camii, Öğretmen Melahat Hüdai Gürbüz İlkokulu bulunmaktadır.Değerlemeye konu taşınmazın bulunduğu 853 parselde A,B,C,D,E olarak adlandırılmış 5 adet blok konumlanmıştır. B Blok, bodrum + zemin + 5 normal kat olmak üzere toplam 7 kat olarakplanlanmış ve inşaa edilmiştir. Bodrum katta sığınak,depo alanları ve otopark, zemin katta 4 adet daire ve bina girişi, diğer 5 normal katlarda 4'er daire olmak üzere toplam 24 bağımsız bölüm bulunmaktadır. B Blok girişi projesine uygun olarak, zemin kattan kuzey cephesinden sağlanmaktadır. Binada 2 adet asansör bulunmaktadır. Bina kat holü zemini mermer, duvarlar saten boyalı, merdiven korkulukları alüminyum profilden mamuldür. Bina dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyasıdır. Bina giriş kapısı camlı demir kapıdır. Kapalı otoparkı ve güvenlik bulunmaktadır. Isıtma sistemi doğalgaz vekombilidir. 3-B yapı sınıfındadır.01.06.2021 tarih 2020/3419 sayılı Tadilat ruhsatıbulunmaktadır.: 2020/3419 sayılı Tadilat projesi incelenmiş olup , konum teyidi bu mimari projeden yapılmıştır.Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmamaktadır.Değerlemeye konu taşınmaz B blok zemin katta, bina girişine göre solda yer almaktadır. Projesinde ; antre, hol, salon, 3 oda, 2 banyove wc hacimlerinden oluşmakta olup net 92 (brüt 103) m2 kullanım alanına sahiptir. Isıtma sistemi doğalgaz-kombilidir. Daire kapısı çelik kapıdır. Pencereleri PVC doğramadır.Kirazlıdere Mahallesi, Kışla Caddesi, Gümüş Sokak, Ekşioğlu Orkent2 Sitesi, No:1, B Blok, Daire:4Çekmeköy / İSTANBUL7.808,45 m210/2400Var, Çekmeköy Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.06.2022 tarih, E-19107065-622.03-1476 sayılı yazısına göre; Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, 853 Parsel; 17.10.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Taşdelen Uygulama İmar Planı, 17.01.2014 ve 07.12.2017 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları Tadilatı kapsamında , A lejantlı E:1.20,kısmen "Konut Alanı"nda kısmen de"Ticaret+Konut Alanı" kalmaktadır.1.600.000,00 TL%1Tapu kaydındaki gibidir.27/04/2023

Basın No: ILN01821543

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