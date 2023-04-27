T.C.İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/705 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/705 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, 853 Parsel Sayılı 7.808,45 m² arsa alanlı, arsanitelikli ana taşınmazın üzerinde bulunan 10 / 2400 arsa paylı, B blok Zemin Kat, 4 No'lu Daire nitelikli bağımsız bölümün; 1/1 (TAM) Hissesi satılacaktır.
Tapu kaydı Beyanlar Hanesinde;
• Yönetim Planı : 11/01/2022 -02/03/2022 tarih5261 yevmiye mevcuttur.
Konumu: Taşınmaza ulaşım bölgenin önemli akslarından olan Kışla Caddesi üzerinde Gümüş Sokak'tan sağlanır. Gümüş Sokak dış kapı numarası 1 olan Ekşioğlu Orkent Sitesi, B Blokta konumludur. Çevresinde 4-5 katlı yeni binalar ve siteler bulunmaktadır. Orta gelir grubuna hitap eden bölge belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.Yakın çevresinde Çekmeköy Toki Çok Programlı Anadolu Lisesi, Park Verde Sitesi, Halid Bin Velid Camii, Öğretmen Melahat Hüdai Gürbüz İlkokulu bulunmaktadır.
Ana Taşınmaz Özellikleri ( Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, 853 Parsel )
Ana Gayrimenkul Özellikleri
Değerlemeye konu taşınmazın bulunduğu 853 parselde A,B,C,D,E olarak adlandırılmış 5 adet blok konumlanmıştır. B Blok, bodrum + zemin + 5 normal kat olmak üzere toplam 7 kat olarakplanlanmış ve inşaa edilmiştir. Bodrum katta sığınak,depo alanları ve otopark, zemin katta 4 adet daire ve bina girişi, diğer 5 normal katlarda 4'er daire olmak üzere toplam 24 bağımsız bölüm bulunmaktadır. B Blok girişi projesine uygun olarak, zemin kattan kuzey cephesinden sağlanmaktadır. Binada 2 adet asansör bulunmaktadır. Bina kat holü zemini mermer, duvarlar saten boyalı, merdiven korkulukları alüminyum profilden mamuldür. Bina dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyasıdır. Bina giriş kapısı camlı demir kapıdır. Kapalı otoparkı ve güvenlik bulunmaktadır. Isıtma sistemi doğalgaz vekombilidir. 3-B yapı sınıfındadır.
YAPI RUHSATI: 01.06.2021 tarih 2020/3419 sayılı Tadilat ruhsatıbulunmaktadır.
MİMARİ PROJE: 2020/3419 sayılı Tadilat projesi incelenmiş olup , konum teyidi bu mimari projeden yapılmıştır.
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ: Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmamaktadır.
Bağımsız Bölüm Özellikleri (Zemin Kat, 4 No'lu bağımsız bölüm)
Değerlemeye konu taşınmaz B blok zemin katta, bina girişine göre solda yer almaktadır. Projesinde ; antre, hol, salon, 3 oda, 2 banyove wc hacimlerinden oluşmakta olup net 92 (brüt 103) m2 kullanım alanına sahiptir. Isıtma sistemi doğalgaz-kombilidir. Daire kapısı çelik kapıdır. Pencereleri PVC doğramadır.
Adresi : Kirazlıdere Mahallesi, Kışla Caddesi, Gümüş Sokak, Ekşioğlu Orkent2 Sitesi, No:1, B Blok, Daire:4Çekmeköy / İSTANBUL
Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 7.808,45 m2
Arsa Payı : 10/2400
İmar Durumu: Var, Çekmeköy Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 02.06.2022 tarih, E-19107065-622.03-1476 sayılı yazısına göre; Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, 853 Parsel; 17.10.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Taşdelen Uygulama İmar Planı, 17.01.2014 ve 07.12.2017 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları Tadilatı kapsamında , A lejantlı E:1.20,kısmen "Konut Alanı"nda kısmen de"Ticaret+Konut Alanı" kalmaktadır.
Kıymeti : 1.600.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 10:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 10:01
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01821543
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