T.C. KARŞIYAKA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Cihangir oğlu Melek'den olma 15.10.1986 Keşap doğumlu, Giresun, Keşap, Yivdincik nüfusuna kayıtlı, Kazım Karabekir Mah. 807. Sk. No: 18 İç Kapı No: 4 Gaziosmanpaşa /İstanbul, Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1066 Sok. No: 1 Gaziosmanpaşa/İstanbul: Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık17.06.2016: 13.03.2023Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 13.03.2023 tarih 2020/173 esas 2023/92 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan TCK'nun 158/1-f, 62, 52/2, maddeleri hükmünce neticeten 5 yıl 6 ay hapis ve 44.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın sanığın yokluğunda verildiği, sanığın bilinen adreslerine tebligat çıkartılmasına, ayrıca karar tebliği ve adres araştırmasına yönelik ilgili Emniyet Müdürlüklerine yazı yazılmasına rağmen kararın tebliğ edilememesi nedeniylemahkememizce verilen karar ile katılan Yapı ve Kredi Bankası vekilinin istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.İşbu ilanın Türkiye genelinde yayımlanan ve trajı en yüksek günlük gazetelerden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilan edilmesine.7201 Sayılı Yasanın 29.maddesi gereğince hüküm özetenin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle hükmün İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf edilebileceği ilanen tebliğ olunur.



