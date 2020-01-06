T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/168

KAMULAŞTIRMA İLANI

İzmirili, Konak İlçesi, Gürçeşme Mahallesi41599BEŞİR ÇOBAN-25229096634İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIİzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 22/12/2022tarih 01.1132 sayılı Encümen KararıKamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/168 Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/04/2023

Basın No: ILN01821532

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