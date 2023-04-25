Örnek No:55*

T.C.

DATÇA

İCRA DAİRESİ

2022/104 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 10:08

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Muğla İl, Datça İlçe, KIZLAN Mahalle/Köy, 106 Ada, 1 Parsel, Muğla ili, Datça İlçesi, Kızlan Mahallesi Güllükyolu Mevkii, 106 Ada,1 Parsel ve arsası üzerindeki 62 adet blokta, alt kat bir bağımsız, üst kat ayrı bir bağımsız bölüm olarak toplam 124 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana taşınmaz projesinde yapı adaları şeklinde inşa edilmiştir.İnceleme konusu taşınmaz, 4. Yapı adası üzerinde, A blok birinci kat 2 nolu bağımsız bölüm, site yönetimine yakın konumdadır.Site yönetimi olup, etkin olduğu gözlenmiştir. Bahçıvan ve güvenlik hizmetleri temin edilmektedir. Sahilde site yönetimince düzenlenmiş bir kumsal kullanım alanı ve büfe olduğu bilgisi edinilmiştir. Onaylı projesine göre açık mutfak salon, yatak odası, banyo/Wc ve teras hacimlerinden oluşmaktadır. Keşif anında yapının projesine uygun konum ve boyutta olduğu görülmüştür. Daire giriş kapısı çelik kapı, doğramaları PVC çiftcam yapılıdır. Dış cepheden tamir tadilat ister durumdadır. Zeminler seramik, duvarlar sıva üstü badanalıdır. Kapalı kullanım alanı 32m2, açık teras/balkon ile 45m2 dir.Datça merkeze 10km. ve denize 100m mesafededir.Adresi : Kızlan Köyü Güllükyolu Mevkii 106 Ada 1 Parsel Datça / MUĞLAYüzölçümü : 27.131,63 m2Arsa Payı : 64/16513İmar Durumu :YokKıymeti : 2.100.000,00 TLKDV Oranı : %18Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

25/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01820820

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