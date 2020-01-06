İZMİR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2009/482 10/04/2023

2014/1561: 1- ALİ HALİL FINDIKOĞLU2-SAADET ÇELEBİ3-HATİCE YÜCEL BALCI4-HALİL NAİL MANSUROĞLU5-MEHMET MANSUROĞLU6-HATİCE BAŞTATLI7-GÜLİZAR AVCU8-ZEYNEP SAADET ÇELEBİDavacılar Ayhan Selkut, Aynur Güven, Ayşe Midilli, Berrin Girişen, Erol Güven, Erol Güven, Firzan Güven, Gülgün Yardım, Hülya Buğdaycı, Hüseyin Güven, Kadri Kırbıyık, Macide Selkut, Metin Güven, Mustafa Midilli, Münire Çam, Nazif Selkut, Nilgün Akgün, Pervin Özdemir, Sevil Mercan, Tülün Tezcan, Zerrin Tuluğ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;Yukarıda Açıklanan NedenlerleToplanan deliller ve dosya kapsamına göre davanın KABULÜ ile,Dava konusu İzmir ili, Konak 85 pafta, 598 ada, 5 parsel 4-5-6-7 ve 22 nolu bağımsız bölüm kayıtlı taşınmazların tapudaki tüm malikleri ve veraset ilamı ve bilirkişi raporu dikkate alınarak satış suretiyle ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, satış bedelinin bilirkişi raporu, veraset ilamı dikkate alınarak paylaştırılmasına,Elde edilecek satış bedeli üzerinden % 011,38 nispetinde ilam harcının alınarak taraflara tapudaki ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında ödetilmesine.Satışa mahkememiz yazı işleri müdürünün satış memuru olarak tayinine.Yapılan 1.241,06 TL yargılama giderinin taraflardan tapudaki ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine.Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde talep halinde yatırana iadesine,Davalı Ceyhun Yıldırım, Rıza Atilla Atlı, Şebip Say mirasçıları, Nebahat Fatma Göksu Hasan Yasin Göksu, Mücahit Abdulah Göksu, Ahmet Bekir Göksu, Hüseyin Nuri Göksu, vekaleten Yüksel Özgören davayı vekille takip ettiğinden bu davalı için ve davacı da davayı vekille takip ettiğinden davacı için1.100,00 TL'er vekalet ücretinin taraflardan tapudaki ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında alınarak davacıya ve vekille takip eden davalıya verilmesine,Dair verilen karar Davacı Erol Güven vekili Av. Süleyman Küçükçakır , dahili davalı Rıza Atilla Atlı vekili av Sümeyye Yalçın'ın yüzüne karşı 6100 sayılı HMK'nun geçici 3. maddesi uyarınca bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurmuş olan kararlar hakkında kesinleşinceye kadar 1086 sayılı HUMK'nun 26/09/2004 tarih ve 5236 sayılı kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454 madde hükümlerinin uygulanmasına devam edileceği saptandığından 8 gün içinde mahkememize dilekçe vermek suretiyle temyiz yolu açık olmak üzere açıkca okunup anlatıldı. Karar Yazım Tarihi: 09/01/2015 Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/04/2023



Basın No: ILN01821511

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