T.C. SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

SAYI : 2022/41 Ort.Gid.Satış

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2023 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 13:31

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2023 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 14:01

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2023 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 14:31

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2023 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 15:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Samsun İl, İlkadım İlçe, KILIÇDEDE Mahalle/Köy, 9752 Ada, 5 Parsel, 17 Nolu Bağımsız Bölüm Dava konusu meskenin bulunduğu bina 2.748,54 m2 arsa üzerine kurulu 10 katlı binan 3. katında bulunan 17 bağımsız bölüm numaralı mesken olup, binanın etrafında banka ATM'leri, eczane, cafe, AVM tarzında dükkanlar bulunmaktadır, her türlü altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır, ulaşım toplu taşıma ve özel araçlarla sağlanmaktadır,binanın dış cephesi ısı yalıtım levhaları ve üzeri mineral kaplıdır, giriş kapısı reflekte camlı aliminyum doğramadır, apartmanın merdiven rıht ve sahanlıklarırenkli mermer kaplı ve aliminyum korkulukludur, merdiven kovasıtavan ve duvar yüzeyleriseten alçı sıvalı ve boyalıdır,bina asansörlü olup ısıtma sistemi doğalgazlıdır, Mesken bünüt 188, net 144 m2 dir. Projeye göre mesken antre, gece holü, salon, 3 yatak odası, mutfak, banyo, tuvalet ve balkondan oluşmaktadır. Meskenin giriş kapısı çelik kapıdır, odaların iç meken zemin kaplamaları laminant kaplı olup mutfak, antre ve gece holünün zeminleri seramik kaplıdır, duvar ve tavan yüzeyleri seramik kaplıdır. Salon tavanları alçıpan asma tavan olup diğer odaların tavan çevreleri kartonpiyer ile çevrilidir, pencereler PVC, iç mekan kapıları lamine kapıdır, mutfak dolapları akrilik mdf olup tezgah yüzeyi renkli mermer kaplıdır.Adresi : Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi İlkadım / SAMSUNYüzölçümü : 144 m2Arsa Payı : 14658/274854İmar Durumu : Bağımsız bölümKıymeti : 2.000.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Samsun İl, İlkadım İlçe, KILIÇDEDE Mahalle/Köy, 3084 Ada, 8 Parsel, 16 Nolu Bağımsız Bölüm Dava konusu meskenin bulunduğu bina 6.764,55 m2 arsa üzerine kurulu 13 katlı B Blok 6. kat 16 bağımsız bölümde bulunmaktadır, etrafında banka ATM'leri, eczane, cafe, AVM tarzında dükkanlar bulunmaktadır, her türlü altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır, ulaşım toplu taşıma ve özel araçlarla sağlanmaktadır,binanın dış cephesi mineral kaplamadır, giriş kapısı reflekte camlı aliminyum doğramadır, apartmanın merdiven rıht ve sahanlıkları renkli mermer kaplı ve aliminyum korkulukludur, merdiven kovasıtavan ve duvar yüzeyleri seten alçı sıvalı ve boyalıdır,bina asansörlü olup ısıtma sistemi doğalgazlıdır, Meskenin bulunduğu apartman Siteler Bulvarı, Yaldız Sokak, Belde Sokak ve 935 sokağa cepheli durumdadır. Mesken bünüt 184, net 147 m2 dir. Projeye göre mesken antre, gece holü, salon, 2 yatak odası, ebebeyn yatak odası,amutfak, banyo, tuvalet ve 2 balkondan oluşmaktadır. Meskenin giriş kapısı çelik kapıdır, odaların iç meken zemin kaplamaları laminant kaplı olup mutfak, antre ve göce holünün zeminleri seramik kaplıdır, duvar ve tavan yüzeyleri saten alçı sıvalı ve boyalıdır. Salon tavanları alçıpan asma tavan olup diğer odaların tavan çevreleri kartonpiyer ile çevrilidir, pencereler PVC, iç mekan kapıları hazır panel kapıdır, mutfak dolapları lake boyalı mdf olup tezgah yüzeyi gıranit kaplıdır,Adresi : Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi İlkadım / SAMSUNYüzölçümü : 147 m2Arsa Payı : 123/9600İmar Durumu : Bağımsız bölümKıymeti : 2.250.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Samsun İl, İlkadım İlçe, KILIÇDEDE Mahalle/Köy, 3084 Ada, 8 Parsel, 18 Nolu Bağımsız Bölüm Dava konusu meskenin bulunduğu bina 6.764,55 m2 arsa üzerine kurulu 13 katlı B Blok 6. kat 16 bağımsız bölümde bulunmaktadır, etrafında banka ATM'leri, eczane, cafe, AVM tarzında dükkanlar bulunmaktadır, her türlü altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır, ulaşım toplu taşıma ve özel araçlarla sağlanmaktadır,binanın dış cephesi mineral kaplamadır, giriş kapısı reflekte camlı aliminyum doğramadır, apartmanın merdiven rıht ve sahanlıkları renkli mermer kaplı ve aliminyum korkulukludur, merdiven kovasıtavan ve duvar yüzeyleriseten alçı sıvalı ve boyalıdır,bina asansörlü olup ısıtma sistemi doğalgazlıdır, Meskenin bulunduğu apartman Siteler Bulvarı, Yaldız Sokak, Belde Sokak ve 935 sokağa cepheli durumdadır. Mesken bünüt 184, net 147 m2 dir. Projeye göre mesken antre, gece holü, salon, 2 yatak odası, ebebeyn yatak odası,amutfak, banyo, tuvalet ve 2 balkondan oluşmaktadır. Meskenin giriş kapısı çelik kapıdır, odaların iç meken zemin kaplamaları laminantkaplı olup mutfak, antre ve göce holünün zeminleri seramik kaplıdır, duvar ve tavan yüzeyleri saten alçı sıvalı ve boyalıdır. Salon tavanları alçıpan asma tavan olup diğer odaların tavan çevreleri kartonpiyer ile çevrilidir, pencereler PVC, iç mekan kapıları hazır panel kapıdır, mutfak dolapları lake boyalı mdf olup tezgah yüzeyi gıranit kaplıdır,Adresi : Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi İlkadım / SAMSUNYüzölçümü : 147 m2Arsa Payı : 123/9600İmar Durumu : Bağımsız bölümKıymeti : 2.250.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Samsun İl, İlkadım İlçe, KILIÇDEDE Mahalle/Köy, 9752 Ada, 5 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm Dava konusu meskenin bulunduğu bina 2.748,54 m2 arsa üzerine kurulu 10 katlı binan zemin katında bulunan 7 bağımsız bölüm numaralı dükkan olup, binanın etrafında banka ATM'leri, eczane, cafe, AVM tarzında dükkanlar bulunmaktadır, her türlü altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır, ulaşım toplu taşıma ve özel araçlarla sağlanmaktadır,binanın dış cephesi ısı yalıtım levhaları ve üzeri mineral kaplıdır, giriş kapısı reflekte camlı aliminyum doğramadır, apartmanın merdiven rıht ve sahanlıklarırenkli mermer kaplı ve aliminyum korkulukludur, merdiven kovasıtavan ve duvar yüzeyleriseten alçı sıvalı ve boyalıdır,bina asansörlü olup ısıtma sistemi doğalgazlıdır, Dükkan bürot 75, net 65 m2 dir, projeye göre dükkan tek ehacimden oluşmaktadır, dükkanın dış cephesi aliminyum doğrama ve kompozit panellerle kaplıdır, zemin döşemeleri seramik olup tavanlar karolam asma tavandır,Adresi : Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi İlkadım / SAMSUNYüzölçümü : 65 m2Arsa Payı : 14658/274854İmar Durumu : Bağımsız bölümKıymeti : 3.250.000,00 TLKDV Oranı : %18Kaydındaki Şerhler:

